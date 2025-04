Agnieszka Grotek: Czy opłaca się inwestowanie w szczepionki?

Krzysztof Kępiński z GSK Commercial Sp. z o. o.: Przede wszystkim opłaca się to nam jako społeczeństwu. Szczepienia bowiem to jest inwestycja. Zostało to zbadane wielokrotnie przez ekspertów od ochrony zdrowia, ale również przez ekonomistów. Wedle niektórych badań jedno euro zainwestowane w szczepienia zwraca się czterokrotnie w krótkiej perspektywie czasu. Natomiast w długiej perspektywie czasu, kiedy bierzemy pod uwagę skutki bezpośrednie i pośrednie, nawet kilkunastokrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jeśli zaszczepimy się przeciwko chorobom zakaźnym, jesteśmy w stanie unikać chorób oraz ich powikłań. Jest to niesamowicie istotne, no bo dzięki temu możemy dalej pracować, możemy pozytywnie oddziaływać na wzrost PKB, możemy budować dobrostan naszego społeczeństwa, możemy też aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym, w sportowych aktywnościach, ale przede wszystkim odciążamy system służby zdrowia. Wiadomo, że borykamy się z kolejkami. Tych kolejek można uniknąć również poprzez szczepienia. Niestety jest tak, że choroby zakaźne nie wycofały się. Cały czas nam towarzyszą. Covid jasno pokazał jak choroby zakaźne mogą zatrzymać rozwój gospodarki.

Agnieszka Grotek: Kto powinien się szczepić?

Krzysztof Kępiński: Można powiedzieć, że każde pokolenie ma swoje szczepienie. Szczepimy już kobiety w ciąży, szczepimy niemowlaki, potem dzieci starsze, i w końcu nas - osoby dorosłe. Pamiętajmy też, że szczepienia są bardzo istotne dla osób starszych, szczególnie powyżej 65. roku życia, kiedy układ odpornościowy wraz z wiekiem słabnie. To bardzo dobra decyzja Ministerstwa Zdrowia, żeby rozszerzyć szczepienia bezpłatne dla seniorów przeciwko półpaścowi i RSV. Od kwietnia seniorzy mogą zaszczepić się za darmo przeciwko tym chorobom. Warto o tym przypominać, ponieważ choroby zakaźne towarzyszą nam niestety przez całe życie.

Agnieszka Grotek: Czy szczepionki bezpieczne?

Krzysztof Kępiński: Wiele badań pokazuje, że jest więcej korzyści wynikających ze szczepień. Dziś można powiedzieć na podstawie badań naukowych, że szczepienia są jedną z najlepiej przebadanych terapii, którą możemy zastosować w prewencji. Czy ja się sczepię? Tak, szczepię się. Szczepię też swoje dzieci, szczepię swoją rodzinę, namawiam moich rodziców do szczepień i znajomych, ponieważ tak jak wspomniałem, łatwiej jest zapobiegać niż niż leczyć potem.

