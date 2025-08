Wakacyjna praca młodzieży to szansa na doświadczenie, ale niesie ryzyko utraty ubezpieczenia zdrowotnego .

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega: młodzi pracownicy i ich rodzice często zapominają o obowiązkach związanych z rejestracją w systemie ubezpieczenia zdrowotnego osób podejmujących wakacyjną pracę. Efekt? Dziecko może zostać bez dostępu do bezpłatnej opieki medycznej w momencie, gdy najbardziej jej potrzebuje.

Kiedy dziecko traci status członka rodziny w ubezpieczeniu

Podstawową zasadą polskiego systemu ubezpieczeń społecznych jest to, że ubezpieczenie zdrowotne dziecka jako członka rodziny obowiązuje do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do ukończenia 26 lat. Problem pojawia się w momencie, gdy młoda osoba podejmuje pracę na umowie o pracę lub rozpoczyna działalność gospodarczą.

W tej sytuacji dziecko automatycznie nabywa własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to konieczność wyrejestrowania go z ubezpieczenia jako członka rodziny u pracodawcy rodzica

– wyjaśnia Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Rejestracja w ZUS młodego pracownika następuje automatycznie wraz z rozpoczęciem zatrudnienia. Jednak rodzice często nie wiedzą, że muszą jednocześnie dokonać wyrejestrowania swojego dziecka z własnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Procedury wyrejestrowania i ponownej rejestracji członka rodziny

Obowiązki rodziców różnią się w zależności od ich statusu zawodowego. Jeśli rodzic jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to:

wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku u swojego pracodawcy

z ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku u swojego pracodawcy po zakończeniu wakacyjnej pracy przez dziecko, rodzic ma obowiązek ponownie zgłosić je jako członka rodziny

na przeprowadzenie tej procedury rodzic ma tylko 7 dni od momentu zakończenia pracy przez dziecko

Inna sytuacja dotyczy rodziców prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku to oni sami są płatnikami składek, więc obowiązek wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia członka rodziny spoczywa bezpośrednio na nich.

Konsekwencje zaniedbań w ubezpieczeniu zdrowotnym

Nieprzestrzeganie procedur związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym pracującego dziecka może mieć poważne konsekwencje. Najczęstszym problemem jest sytuacja, gdy po zakończeniu wakacyjnej pracy młoda osoba zostaje bez żadnego ubezpieczenia zdrowotnego.

System elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) w takich przypadkach wyświetla status "czerwony", co oznacza brak uprawnień do bezpłatnych świadczeń medycznych. Szczególnie narażeni na ten problem są studenci podejmujący dorywcze prace wakacyjne.

Składki zdrowotne opłacane przez pracodawcę młodego pracownika wygasają wraz z zakończeniem umowy o pracę. Jeśli rodzice nie dopełnią formalności związanych z ponownym zgłoszeniem dziecka jako członka rodziny, może ono zostać bez ochrony ubezpieczeniowej na okres nawet kilku tygodni.

Co powinni wiedzieć rodzice pracujących dzieci

Aby uniknąć problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka pracującego w wakacje, rodzice powinni:

Przed rozpoczęciem pracy przez dziecko – złożyć wniosek o wyrejestrowanie go z ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy lub w ZUS (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

– złożyć wniosek o wyrejestrowanie go z ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy lub w ZUS (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) Po zakończeniu wakacyjnej pracy – w ciągu 7 dni ponownie zgłosić dziecko jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

– w ciągu 7 dni ponownie zgłosić dziecko jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Monitorować status ubezpieczenia – sprawdzać w systemie eWUŚ, czy dziecko ma aktywne ubezpieczenie zdrowotne

– sprawdzać w systemie eWUŚ, czy dziecko ma aktywne ubezpieczenie zdrowotne Zachować dokumentację – przechowywać wszystkie dokumenty związane z zatrudnieniem dziecka i procedurami ubezpieczeniowymi

Eksperci ZUS podkreślają, że wakacyjna praca młodzieży to coraz częstsze zjawisko, ale świadomość rodziców w zakresie związanych z nią obowiązków wciąż jest niska. Kluczowe jest planowanie z wyprzedzeniem i ścisła współpraca z działem kadr pracodawcy rodzica.

Pamiętać należy, że przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny są jednoznaczne – każde opóźnienie w procedurach może skutkować brakiem ochrony ubezpieczeniowej w najbardziej potrzebnym momencie.

