Stopa referencyjna NBP spadła do 4,50 proc., ciągnąc w dół oprocentowanie lokat – średnia dla lokat 3-miesięcznych to już poniżej 3 proc. rocznie

Najlepsze lokaty roczne oferują Inbank (4,60 proc.), Raiffeisen Digital Bank (4,50 proc.) i Volkswagen Bank (4,15 proc.) bez dodatkowych warunków

Rekordzistą wśród kont oszczędnościowych jest BOŚ Bank z 8 proc. rocznie, a premie gotówkowe sięgają 1000 zł w Pekao, Santanderze i Millennium

Polacy zgromadzili rekordowe 2,7 biliona złotych oszczędności, ale przy inflacji 2,9 proc. realny zysk z lokaty 4,5 proc. to tylko około 1,6 proc. po opodatkowaniu

Stopy procentowe NBP – co się zmieniło w 2025 roku?

Rok 2025 przyniósł serię obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Po długim okresie stabilizacji na poziomie 5,75 proc., RPP zdecydowała się na cztery cięcia: w maju o 0,50 punktu procentowego, a następnie w lipcu, wrześniu i październiku po 0,25 punktu każde. Od 9 października 2025 roku stopa referencyjna NBP wynosi 4,50 proc., co oznacza łączny spadek o 1,25 punktu procentowego od początku roku.

Decyzje te były podyktowane poprawą perspektyw inflacji i stopniowym obniżaniem się dynamiki płac. We wrześniu 2025 roku inflacja wyniosła 2,9 proc. rocznie, zbliżając się do celu NBP. Ekonomiści przewidują, że na tym obniżki mogą się na razie zakończyć – większość prognoz wskazuje na stabilizację stóp do końca 2025 roku, z możliwymi dalszymi cięciami dopiero w 2026 roku, kiedy stopa referencyjna może spaść nawet do 3,50 proc.

Dla oszczędzających to trudna wiadomość. Każda obniżka stóp NBP przekłada się bezpośrednio na spadek oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych. W październiku aż 12 banków obniżyło stawki na swoich produktach oszczędnościowych. Średnie oprocentowanie trzymiesięcznej lokaty spadło już poniżej 3 proc. w skali roku, co jeszcze dwa lata temu było nie do pomyślenia.

Najlepsze lokaty bankowe – listopad 2025

Mimo spadków, na rynku wciąż można znaleźć lokaty bankowe oferujące przyzwoite oprocentowanie, szczególnie w promocjach dla nowych klientów.

Lokaty roczne – liderzy rynku

Na szczycie rankingu znajduje się Inbank z lokatą standardową na 4,60 proc. w skali roku. To estoński bank działający w Polsce, którego depozyty chronione są przez estoński odpowiednik BFG do równowartości 100 000 euro. Na jedną lokatę można wpłacić od 1000 do 50 000 zł, a łączna kwota wszystkich depozytów jednego klienta nie może przekroczyć miliona złotych. Oferta nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

Drugie miejsce zajmuje Raiffeisen Digital Bank z oprocentowaniem 4,50 proc. rocznie. To austriacki bank oferujący również lokaty w euro z gwarancją 2 proc. w skali roku na 3, 6 lub 12 miesięcy – doskonała opcja dla osób myślących o dywersyfikacji walutowej. Depozyty chronione są przez austriacki fundusz gwarancyjny do 100 000 euro.

Na trzecim miejscu plasuje się Volkswagen Bank z Lokatą Plus oprocentowaną na 4,15 proc. rocznie. Wyróżnia ją limit aż 2 miliony złotych na jednego klienta oraz ciekawa opcja – w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty otrzymujemy połowę wypracowanych odsetek, co pozytywnie wyróżnia tę ofertę na tle konkurencji.

Lokaty krótkoterminowe

Dla oszczędzających na krótszy okres najciekawsze propozycje to lokaty 3-miesięczne z oprocentowaniem sięgającym nawet 7,5 proc. w skali roku w wybranych promocjach. mBank oferuje nowym klientom 6 proc. rocznie na 3-miesięcznej lokacie, co przy kwocie 25 000 zł daje około 370 zł zysku brutto (około 300 zł netto po podatku Belki).

WAŻNE! Większość promocyjnych lokat wymaga konta osobistego w banku. Uważaj na automatyczne odnawianie – po zakończeniu okresu umownego lokata może się odnowić z oprocentowaniem nawet 0,01 proc.! Przy zakładaniu lokaty wyłącz auto-odnowienie lub ustaw przypomnienie w kalendarzu na kilka dni przed końcem okresu.

Konta oszczędnościowe i premie bankowe – nowa era oszczędzania

Gdy lokaty straciły na atrakcyjności, banki wytoczyły najcięższe działa – gotówkę. W listopadzie 2025 roku na rynku toczy się prawdziwa wojna na premie bankowe.

BOŚ Bank oferuje konto oszczędnościowe Cyfrowy Zysk z rekordowym oprocentowaniem 8 proc. w skali roku dla nowych klientów. Oferta obowiązuje dla kwot do 15 000 zł i wymaga otwarcia konta osobistego. To najlepsza stawka na rynku, choć limit kwotowy może być ograniczający dla większych oszczędności.

Na drugim miejscu ex aequo znajdują się Bank Pocztowy, BNP Paribas i VeloBank z oprocentowaniem 7 proc. rocznie. Wszystkie wymagają aktywnego korzystania z konta osobistego – wykonywania transakcji kartą lub Blikiem oraz zapewnienia comiesięcznych wpływów.

Citi Handlowy w ramach promocji CitiKonta oferuje 6,4 proc. w skali roku do kwoty 100 000 zł. Warunki to minimum trzy płatności kartą miesięcznie oraz regularne wpływy na rachunek.

Rewolucja w premiach gotówkowych

Prawdziwą nowością są wysokie premie gotówkowe sięgające nawet 1000 zł za założenie konta. Bank Pekao, Santander Bank Polska i Bank Millennium oferują nowym klientom bonusy w przedziale 900-1000 złotych. To odpowiedź banków na spadające oprocentowanie – skoro nie mogą konkurować odsetkami, płacą bezpośrednio.

Jednak taka strategia prowadzi do zjawiska „turystyki bankowej” – klienci zakładają konto, odbierają premię i po kilku miesiącach przechodzą do kolejnego banku. Na 57 milionów klientów w Polsce przypada ponad 41 milionów kont osobistych, co oznacza, że statystyczny dorosły Polak ma rachunek w więcej niż jednym banku. Banki po prostu podkupują sobie nawzajem tych samych klientów.

mBank postanowił połączyć oba światy. Nowym klientom oferuje pakiet o wartości 610 zł, który łączy premię gotówkową z atrakcyjnym oprocentowaniem 5,2 proc. w skali roku na rachunku oszczędnościowym „Moje Cele” dla kwot do 25 000 zł przez pierwsze 90 dni.

Warunki są jednak przemyślane tak, aby odsiać „łowców promocji”: comiesięczne wpływy minimum 1500 zł, transakcje kartą na minimum 350 zł oraz utrzymanie odpowiedniego salda. To nie jest oferta dla kogoś, kto chce tylko szybko zgarnąć premię – bank wymusza aktywne korzystanie z produktów i aplikacji mobilnej.

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Kluczowa różnica: lokata „zamraża” pieniądze na określony czas, a wcześniejsze wypłaty oznaczają utratę odsetek. Konto oszczędnościowe daje elastyczność – możesz wypłacić środki w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Większość banków oferuje jeden darmowy przelew miesięcznie z konta oszczędnościowego, kolejne kosztują zwykle około 10 zł.

Konto oszczędnościowe sprawdzi się jako poduszka finansowa na nieprzewidziane wydatki.

sprawdzi się jako poduszka finansowa na nieprzewidziane wydatki. Lokata – gdy masz pewność, że pieniędzy nie będziesz potrzebować przez określony czas i chcesz zagwarantować sobie stałe oprocentowanie.

WAŻNE! Zawsze czytaj regulamin promocji! Banki różnie definiują „nowego klienta” (czasem wystarczy rok przerwy) i „nowe środki” (liczy się nadwyżka ponad saldo bazowe). Sprawdź warunki utraty promocyjnego oprocentowania – niewykonanie minimum transakcji kartą czy brak wpływów może oznaczać spadek stawki do symbolicznego poziomu. Uważaj na oferty wymagające wykupu funduszy inwestycyjnych – tam ryzykujesz stratę kapitału!

Praktyczne porady dla oszczędzających

1. Strategia drabiny lokat

Zamiast wpłacać wszystkie pieniądze na jedną lokatę, rozłóż je w czasie. Przykład: masz 100 000 zł. Wpłać 25 000 zł na lokatę 3-miesięczną, kolejne 25 000 zł za miesiąc, itd. Dzięki temu co miesiąc będziesz mieć dostęp do części środków i będziesz mógł reagować na zmiany oprocentowania.

2. Dywersyfikacja między bankami

Gwarancja BFG chroni depozyty do 100 000 euro na osobę w jednym banku. Jeśli masz więcej oszczędności, rozłóż je między różne instytucje. Pamiętaj, że każdy bank ma osobny limit gwarancji.

3. „Nowe środki” – jak to działa?

Banki za punkt odniesienia biorą saldo bazowe z konkretnego dnia sprzed promocji. Jeśli 30 listopada miałeś w banku łącznie 10 000 zł, a 20 grudnia dostałeś wynagrodzenie 4000 zł i wpłaciłeś na lokatę 2000 zł – to właśnie te 2000 zł to „nowe środki” objęte promocyjnym oprocentowaniem.

4. Negocjuj!

Szczególnie jeśli masz większe kwoty (powyżej 100 000 zł), warto zadzwonić do doradcy i zapytać o indywidualne warunki. Banki często mogą zaproponować lepsze stawki niż te w cenniku, zwłaszcza pod koniec kwartału, gdy walczą o poprawienie wyników.

5. Kalendarz oszczędzającego

Najlepsze oferty pojawiają się zazwyczaj pod koniec miesiąca lub kwartału. Sprawdzaj rankingi 25-30 dnia miesiąca. Banki walczą wtedy o depozyty, aby spełnić wymogi NBP i KNF dotyczące wskaźników finansowych.

6. Unikaj pułapek

Niektóre pozornie atrakcyjne oferty wymagają wykupienia funduszy inwestycyjnych za dwukrotnie wyższą kwotę niż lokata. W przypadku funduszy możesz stracić część lub całość kapitału – to już nie jest bezpieczna lokata! Czytaj regulaminy uważnie.

Od odsetek z lokat i kont oszczędnościowych płacimy tzw. podatek Belki w wysokości 19 proc. Bank pobiera go automatycznie przed wypłatą.

Przykładowe wyliczenia:

20 000 zł na lokacie rocznej 4,5 proc.: zysk brutto 900 zł, po podatku 729 zł50 000 zł na lokacie rocznej 4,5 proc.: zysk brutto 2250 zł, po podatku 1822,50 zł100 000 zł na lokacie rocznej 4,5 proc.: zysk brutto 4500 zł, po podatku 3645 zł

Przy obecnej inflacji na poziomie około 2,9 proc., lokata z oprocentowaniem 4,5 proc. daje realny zysk około 1,6 proc. rocznie po uwzględnieniu podatku. To lepiej niż trzymanie gotówki pod materacem, ale trzeba być świadomym, że realne zyski nie są już tak spektakularne jak w czasach wyższych stóp procentowych.

Kapitalizacja ma znaczenie!

Miesięczna kapitalizacja odsetek oznacza, że co miesiąc naliczone odsetki dołączane są do kapitału i w kolejnym miesiącu też zaczynają "pracować". Przy rocznej lokacie różnica między kapitalizacją miesięczną a jednorazową po roku to około 0,05-0,1 punktu procentowego na korzyść kapitalizacji miesięcznej.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek