Najlepsze lokaty oszczędnościowe na 6 i 12 miesięcy. Ile można na nich zyskać?

Lokaty krótkoterminowe w nowej rzeczywistości

Puls Biznesu podsumowuje, że wybór najlepszej lokaty na 6 lub 12 miesięcy zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Należy wziąć pod uwagę nie tylko oprocentowanie, ale również warunki dodatkowe, limity wpłat oraz gwarancje depozytów. Puls Biznesu radzi, aby dokładnie porównać dostępne oferty i wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszym oczekiwaniom.

W obecnej sytuacji na rynku finansowym, kiedy stopy procentowe ulegają zmianom, lokaty krótkoterminowe stają się atrakcyjną opcją dla osób poszukujących bezpiecznego i elastycznego sposobu na pomnażanie oszczędności. Puls Biznesu przeanalizował aktualne oferty banków, aby wskazać te, które oferują najkorzystniejsze warunki. Zgodnie z analizą Pulsu Biznesu, oprocentowanie lokat na 6 i 12 miesięcy jest zróżnicowane, co wymaga dokładnego porównania dostępnych propozycji.

Ranking lokat na 6 i 12 miesięcy: VeloBank na czele

Puls Biznesu wskazuje, że na czele rankingu najlepszych lokat na 6 i 12 miesięcy znajduje się VeloBank ze swoją VeloLokatą dla aktywnych, oferującą oprocentowanie na poziomie 7%. Jednak, jak podkreśla Puls Biznesu, ta atrakcyjna oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i wyrażą zgody marketingowe. Kolejne miejsca w rankingu zajmują Raiffeisen Digital Bank z lokatą "Dla Ciebie" (5,1%), BFF - Facto (5%), Inbank - Standardowa (5%), Bank Millennium – Na Nowe Środki (4,2%), Santander Consumer Bank – Lokata Online Nowe Środki (4,2%), ING – Lokata terminowa Plus (4%), Credit Agricole - Na nowe pieniądze (4%), VeloBank – Lokata na Nowe Środki (3,8%) oraz BOŚ Bank - EKOlokata (3,5%).

Na co zwrócić uwagę wybierając lokatę na 6 lub 12 miesięcy? Warunki i ograniczenia

Puls Biznesu zwraca uwagę, że wybierając lokatę na 6 lub 12 miesięcy, należy dokładnie przeanalizować warunki oferty. Oprocentowanie często jest uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań, takich jak założenie konta osobistego, wyrażenie zgód marketingowych lub zapewnienie regularnych wpływów na konto. Jak zauważa Puls Biznesu, niektóre banki oferują wyższe oprocentowanie tylko dla tzw. nowych środków, czyli nadwyżki ponad saldo posiadanych już lokat. Należy również zwrócić uwagę na limity wpłat, które mogą się różnić w zależności od banku i rodzaju lokaty.

Gwarancje depozytów i podatki: Bezpieczeństwo i opłacalność lokat

Puls Biznesu przypomina, że depozyty bankowe w Polsce są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do kwoty 100 tys. euro. Oznacza to, że w przypadku upadłości banku, deponenci odzyskają swoje środki do tej kwoty. Puls Biznesu zwraca również uwagę na kwestie podatkowe. Od zysków kapitałowych, w tym od odsetek z lokat, pobierany jest podatek Belki w wysokości 19%. W przypadku Raiffeisen Digital Bank, Puls Biznesu informuje, że odsetki od lokat podlegają opodatkowaniu austriackim podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 25%.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.