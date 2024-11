Mega promocje w Biedronce. Produkty na Black Friday już za 1 zł

Black Friday w Biedronka Home

W Biedronce Home, oprócz trwającej od 2 listopada oferty Black Weeks, klienci od dzisiaj (29 listopada) mogą skorzystać ze specjalnych rabatów. Promocja "Drugi produkt za 1 zł" obejmuje wybrane artykuły z kategorii elektroniki, sprzętu kuchennego oraz artykułów sportowych w czasie trwania Black Friday.

Biedronka Home w promocji „Drugi produkt za 1 zł” oferuje szeroki wybór sprzętu kuchennego, na przykład wybierając frytkownicę beztłuszczową Black+Decker (5l, 1450 W), klient może dodać do koszyka robota planetarnego Vintage Cuisine (4l, 800W) za 1 zł.

W ofercie Black Friday znajdują się również przelewowe ekspresy do kawy Berlingerhaus (1,5L, 800W) w kolorach Burgundy, Emerald lub Crystal, gofrownice Adler (1200W) oraz wyciskarki do cytrusów Stillo (300W) ze stali nierdzewnej.

Fani gadżetów domowych mogą skorzystać z promocji na oczyszczacz powietrza Nooie NCA01 z 3 trybami pracy. Promocją objęte są również artykuły do higieny jamy ustnej, takie jak irygator przenośny Oclean oraz szczoteczka soniczna Oclean Endurance Eco.

Prezenty dla najbliższych w Biedronka Home

Black Friday w Biedronka Home to doskonała okazja do zakupu świątecznych prezentów. W ofercie promocyjnej znajdują się m.in. gra logiczna Gravitrax The Game Impact marki Ravensburger, dekoracje świąteczne, takie jak kurtyny świetlne, czy zestawy bombek choinkowych, a także koce.

Wśród artykułów objętych promocją "Drugi produkt za 1 zł" znajdują się również propozycje dla fanów sportu i aktywnego trybu życia, w tym smartwatche Tracer (modele SM7 Shadow Black lub SM7 Astral Starlight, model SMK15 Aurora) oraz ławeczka treningowa Physionics.

Pełna lista produktów objętych promocją oraz szczegóły oferty dostępne są na home.biedronka.pl oraz w gazetce promocyjnej. Regulamin sklepu Biedronka Home można z kolei znaleźć na stronie: home.biedronka.pl/regulaminy/regulamin-zakupow-internetowych-biedronka.html.