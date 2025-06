Niska waloryzacja emerytur w 2026 roku!

O dwucyfrowej waloryzacji seniorzy mogą zapomnieć. W 2025 roku waloryzacja emerytur wyniosła 5,5 proc., to dużo mniej względem waloryzacji z 2023 roku (14,8 proc.) i 2024 roku (12,12 proc.). Mniejszy wzrost wysokości emerytur był spowodowany głównie obniżeniem inflacji, która nie jest już dwucyfrowa jak w latach 2022-2023. Jakiej waloryzacji mogą spodziewać się emeryci i renciści w 2026 roku?

GUS podał najnowsze dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Polsce. Okazuje się, że w maju średnia płaca wzrosła o 8,4 proc. w zestawieniu rok do roku i wyniosła 8670,51 zł. Co ciekawe - w maju 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło w stosunku do kwietnia o 4,1 proc.

Wzrost płac to jeden z dwóch kluczowych parametrów, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Drugi ważny element tego rachunku to inflacja, która to na koniec kwietnia wyniosła 3,8 proc.

Przy założeniu, że dane na tym poziomie byłyby przez cały rok, waloryzacja 2026 wyniosłaby 4,69 procent, czyli o 0,81 punktów procentowych mniej niż w 2025 roku! Jeśli jednak inflacja będzie spadać jak zakładają niektóre prognozy, to waloryzacja będzie jeszcze niższa!

Spadek inflacji, to dobra wiadomość dla seniorów, bo mimo wolniejszego wzrostu emerytury, ceny w sklepach również rosną wolniej.

Jak wzrosną emerytury i renty w 2026 roku?

Przy waloryzacji 4,69 proc. minimalna emerytura (obecnie 1878,91 zł) wzrosłaby o mniej niż 90 zł, do kwoty 1 966,96 zł. Z kolei emerytura w okolicy średniej, czyli zł brutto wzrosłoby o 173 zł do kwoty 3 873 zł. Senior otrzymujący obecnie świadczenie w wysokości 6 tys. zł, dostałby 281 zł więcej, czyli 6 281 zł

Ostateczne dane o całorocznej waloryzacji zostaną podane w lutym 2026 roku, gdy GUS opublikuje dane o całorocznej inflacji i wzroście wynagrodzeń za 2025 rok. Emerytury po waloryzacji będą wypłacane od 1 marca 2026 roku.

