Inflacja

Inflacja w październiku spadnie do 7 proc.? Minister nie ma wątpliwości

Wiceminister finansów Artur Soboń prognozuje, że inflacja w październiku spadnie do 7%. Byłaby to znacząca obniżka. We wrześniu wskaźnik inflacji przekroczył nieznacznie poziom 8%. Do celu inflacyjnego NBP wciąż jest daleko. Wiele zależy od cen ropy na światowych rynkach. Czy dane GUS potwierdzą optymistyczną prognozę MF?