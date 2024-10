MFW ocenia walkę NBP z inflacją

To koniec 800 plus? Minister finansów Andrzej Domański ujawnia

MFW pozytywnie ocenia politykę NBP

-Inflacja spadła, przy wsparciu restrykcyjnej polityki pieniężnej, a jej spadek do przedziału odchyleń od celu NBP do końca 2025 roku jest na dobrej drodze, pod warunkiem utrzymania ostrożnych działań ¬– ocenili eksperci MFW. To oznacza, że według ekspertów Funduszu wysokość stóp procentowych w ostatnich latach pomogła ograniczyć wzrost cen.

Przedstawiciele misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego chwalą też obecne decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Ich zdaniem „polityka pieniężna jest odpowiednio restrykcyjna”, co oznacza, że to dzięki odpowiednim poziomom stóp inflacja pozostaje pod kontrolą.

-Obniżki stóp procentowych powinny rozpocząć się dopiero wtedy, gdy pojawią się wyraźne dowody na spowolnienie wzrostu płac i gdy inflacja będzie zdecydowanie zmierzać w kierunku celu – rekomendują ekonomiści MFW.

Ponadto MFW zalecił polskiemu rządowi zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, a następnie powiązanie go z oczekiwaną długością życia, lepsze skalibrowanie pomocy socjalnej, która powinna trafiać do osób naprawdę potrzebujących, podwyższenie podatku dla osób o wysokich dochodach. MFW zaleca zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy to międzynarodowa instytucja z siedzibą w Waszyngtonie, której misją jest zapewnienie stabilności światowego systemu finansowego. To dlatego jej przedstawiciele co roku przyjeżdżają do państw członkowskich i oceniają stan ich gospodarek.

