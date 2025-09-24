Miliony Polaków w kolejkach do urzędu

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji, w 2025 roku aż aż 3 mln 371 tys. dowodów osobistych Polaków straci ważność. Problem dotyczy przede wszystkim osób urodzonych w 1997 roku, które w 2015 roku wyrabiały pierwszy dowód osobisty ważny 10 lat, ale też osób starszych, którym kończy się termin ważności dowodu, a nie wyrobiły nowego dokumentu wcześniej. Skalę problemu widać, gdy porówna się dane z wcześniejszych lat. Dla przykładu, w 2021 roku o nowy dokument musiało zawnioskować tylko nieco ponad 2 mln Polaków.

Należy pamiętać, że posiadanie ważnego dowodu osobistego to obowiązek. Osoby, które się od niego uchylają, mogą zostać ukarane grzywną lub ograniczeniem wolności. Wysokość grzywny za brak ważnego dowodu może wynieść aż 5 tys. zł.

Jak uzyskać nowy dowód osobisty?

Dodów osobisty wydawany jest na wniosek. Teoretycznie wniosek o dowód osobisty można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Nie jest to jednak takie proste. Większość osób i tak będzie musiała udać się do urzędu, by uzupełnić dane biometryczne: odciski palców i wzór podpisu. Na wizytę w urzędzie mamy 30 dni od złożenia wniosku online.

Jeśli dopiszemy się do Rejestru Danych Kontaktowych, System Rejestrów Państwowych wyśle automatycznie powiadomienie o zbliżającym się upływie ważności dowodu osobistego (a także paszportu) - 90, 60, 30 i 14 dni przed terminem. Nowy dowód osobisty możemy odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak dokument jest zwykle gotowy wcześniej.

Ile kosztuje wyrobienie nowego dowodu osobistego?

Co ważne, osoby, które kończą 18 lat, dostają dowód osobisty bezpłatnie. Również za darmo mogą dostać nowy dowód osobisty te osoby, których dokument po prostu traci ważność. Standardowo płacimy tylko za zdjęcie do dowodu. Choć do wyrobienia dokumenty potrzebny jest tylko jeden egzemplarz, zwykle w zakładach fotograficznych sprzedawane są pakiety czterech zdjęć. W związku z tym ich koszt może sięgać nawet ponad 50 zł.

