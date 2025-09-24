Miliony Polaków muszą wymienić ten dokument. Po tym terminie słono zapłacą

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-09-24 13:50

Ponad trzy miliony Polaków muszą wyrobić w tym roku nowy dowód osobisty. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji liczba dokumentów, które utracą ważność w 2025 roku wynosi aż 3 mln 371 tys. Sprawdź, czy Twój dowód nie straci ważności. Jeśli tak, złóż wniosek o nowy dokument. Możesz to nawet zrobić online!

Dowód osobisty w czarnym portfelu, wyciągany palcami, co symbolizuje konieczność wymiany dokumentu dla milionów Polaków. Na karcie widnieje godło Polski i symbol UE. Więcej o obowiązku posiadania ważnego dowodu przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Dowód osobisty w czarnym portfelu, wyciągany palcami, co symbolizuje konieczność wymiany dokumentu dla milionów Polaków. Na karcie widnieje godło Polski i symbol UE. Więcej o obowiązku posiadania ważnego dowodu przeczytasz na Super Biznes.

Miliony Polaków w kolejkach do urzędu

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji, w 2025 roku aż aż 3 mln 371 tys. dowodów osobistych Polaków straci ważność. Problem dotyczy przede wszystkim osób urodzonych w 1997 roku, które w 2015 roku wyrabiały pierwszy dowód osobisty ważny 10 lat, ale też osób starszych, którym kończy się termin ważności dowodu, a nie wyrobiły nowego dokumentu wcześniej. Skalę problemu widać, gdy porówna się dane z wcześniejszych lat. Dla przykładu, w 2021 roku o nowy dokument musiało zawnioskować tylko nieco ponad 2 mln Polaków.

Należy pamiętać, że posiadanie ważnego dowodu osobistego to obowiązek. Osoby, które się od niego uchylają, mogą zostać ukarane grzywną lub ograniczeniem wolności. Wysokość grzywny za brak ważnego dowodu może wynieść aż 5 tys. zł.

Jak uzyskać nowy dowód osobisty?

Dodów osobisty wydawany jest na wniosek. Teoretycznie wniosek o dowód osobisty można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Nie jest to jednak takie proste. Większość osób i tak będzie musiała udać się do urzędu, by uzupełnić dane biometryczne: odciski palców i wzór podpisu. Na wizytę w urzędzie mamy 30 dni od złożenia wniosku online.

Jeśli dopiszemy się do Rejestru Danych Kontaktowych, System Rejestrów Państwowych wyśle automatycznie powiadomienie o zbliżającym się upływie ważności dowodu osobistego (a także paszportu) - 90, 60, 30 i 14 dni przed terminem. Nowy dowód osobisty możemy odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak dokument jest zwykle gotowy wcześniej.

Ile kosztuje wyrobienie nowego dowodu osobistego?

Co ważne, osoby, które kończą 18 lat, dostają dowód osobisty bezpłatnie. Również za darmo mogą dostać nowy dowód osobisty te osoby, których dokument po prostu traci ważność. Standardowo płacimy tylko za zdjęcie do dowodu. Choć do wyrobienia dokumenty potrzebny jest tylko jeden egzemplarz, zwykle w zakładach fotograficznych sprzedawane są pakiety czterech zdjęć. W związku z tym ich koszt może sięgać nawet ponad 50 zł.

Polska nie będzie pachołkiem - Pieniądze to nie wszystko - KARPACZ 2025
QUIZ PRL. Kultowe przedmioty PRL-u
Pytanie 1 z 14
Służyła do dogrzewania pomieszczeń jesienią i zimą:
QUIZ PRL. Znane marki Polski ludowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOWÓD OSOBISTY