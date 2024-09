i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express; Shutterstock

Prawo

Ministerstwo zdrowia opóźnia zakaz sprzedaży smakowych papierosów. "Poszło na rękę przedstawicielom branży tytoniowej?"

Fundacja Edukacji Społecznej, wystosowała do resortu zdrowia oraz do parlamentarzystów apel o przyspieszenie implementacji unijnego prawa zakazującego sprzedaży smakowych papierosów do podgrzewania. Jak wskazuje w piśmie szybkie wdrożenie przepisów pomoże ograniczyć palenie tytoniu w Polsce.