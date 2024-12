Ceny na jarmarku świątecznym w Krakowie

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie działa już od piątku, 29 listopada. Codziennie odwiedzają go tłumy. Niestety ceny na straganach są powalające. Jak pisze jeden z internautów: - "W Krakowie ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy i jest - że tak powiem - luksusowo."

Ile zapłacimy za świąteczne przysmaki w Krakowie?

* Kromka chleba ze smalcem 21 zł

* Kromka chleba ze smalcem, ogórkiem i cebulą 40 zł

* Burger 50-60 zł

* Hot Dog 40 zł zł

* Makaron 40 zł

* 10 pierogów "ruskich" 46 zł

* Zapiekanka 35-38 złotych zł.

Jak twierdzi autor wpisu wysokie ceny wynikają z faktu, że organizatorem krakowskiego jarmarku jest Krakowska Kongregacja Kupiecka. Stoiska gastronomiczne, które przynoszą największy dochód, na ogół trafiają w ręce dwóch, trzech firm - w tym powiązanych z Kongregacją - które mogą ustalać ceny na bardzo wysokim poziomie, bo nie ma konkurencji.

Jarmarki świąteczne w Niemczech. Jakie ceny?

Imprezy bożonarodzeniowe są również oblegane za naszą zachodnią granicą. Może warto się tam wybrać, bo jest taniej - tak pisze Marcin Makowski na platformie X. - "Miałem okazję pozwiedzać wczoraj targ świąteczny w Bonn. I co się okazuje? Że doszliśmy do momentu, w którym w Polsce jest drożej. Pajda ze smalcem w Krakowie ponad 40 zł. Wurst w bułce tutaj? 5 euro, czyli ok 20 zł. Podobnie z grzanym piwem, churosami, etc." - czytamy.

Z kolei serwis onet.pl podaje, że na jarmarku w Lipsku za grzańca trzeba zapłacić od 3,5 do 6 euro (od 15 do 25 zł), w Krakowie niewielki kubek grzańca kosztuje min. 18 zł. Kiełbasa kosztuje tutaj 4,5 euro (ok. 19 zł. Ceny na jarmarku w Lipsku są takie same jak w ubiegłym roku, a w Krakowie są o ok. 5 zł wyższe.

