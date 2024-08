Niespodzianka w Lidlu! Kapitalna promocja nie tylko dla grzybiarzy

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Promocje w Lidlu - odzież na górskie wyprawy

W nowej promocji Lidl Polska znajdą się ubrania i dodatki marki CRIVIT oraz Lupilu, które sprawdzą się na deszczowe, jesienne wyprawy. Każda przygodaa zaczyna się od odpowiedniego stroju, a kurtka softshell dla kobiet i mężczyzn to absolutny must-have. Teraz dostępna w sześciu modnych wzorach, 20 proc. taniej w cenie 47,00 zł/szt. Kaptur z elastyczną gumką i stoperem, regulowane rękawy i zamek z ochroną podbródka zapewnią komfort nawet w najbardziej wietrzne dni. Osoby ceniące sobie uniwersalność znajdą dla siebie kurtkę hybrydową damską lub męską w supercenie za 69,99 zł/szt., która dostępna będzie również na stronie internetowej lidl.pl. Aby w pełni cieszyć się długimi spacerami po górskich szlakach, Lidl Polska przygotował także spodnie trekkingowe damskie w supercenie za 59,99 zł/para, które są wodoodporne i mają praktyczne kieszenie zapinane na zamek. Na szlaku liczy się także odpowiednie obuwie – buty trekkingowe damskie lub męskie (79,99 zł/para) z oddychającą cholewką i amortyzującą podeszwą to podstawa każdego kroku.

Ubrania dla dzieci w promocji Lidla

Lidl pamięta również o najmłodszych podróżnikach! W sieci sklepów oraz online dostępne będą kurtka softshell młodzieżowa 20 proc. taniej za 39,00 zł/szt. oraz odzież marki Lipilu: kurtka softshell dziecięca 20 proc. taniej w cenie 31,00 zł/szt., kurtka softshell dziewczęca lub chłopięca 20 proc. taniej w cenie 39,00 zł/szt. oraz kurtka przeciwdeszczowa dziecięca 35 proc. taniej za 39,99 zł/szt.

Grzybobranie – tradycja w nowoczesnym wydaniu

Odzieżowe propozycje kurtek, spodni i dodatków marki CRIVIT i Lupilu, będą również niezawodnym wyborem na odkrywanie pobliskich lasów w poszukiwaniu ulubionych leśnych smakołyków. W końcu grzybobranie to nie tylko polska tradycja, ale także sposób na zapełnienie spiżarni smakowitymi skarbami natury. Aby cieszyć się nimi jak najdłużej, warto wyposażyć kuchnię w praktyczne akcesoria. Suszarka do żywności marki SILVERCREST dostępna od poniedziałku 26 sierpnia 20 proc. taniej za 79,00 zł/szt. to prawdziwy must-have dla każdego grzybiarza. Pięć regulowanych pojemników pozwoli na szybkie i równomierne suszenie nie tylko grzybów, ale także owoców, warzyw czy ziół. Dodatkowo ręcznie plecione, eleganckie kosze z polskiej wikliny w różnych wzorach będzie można dostać 20 proc. taniej 79,99 zł/szt.