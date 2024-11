Niespodziewana decyzja. Prezes PLL LOT stracił stanowisko. W tle wojna o wpływy w koalicji

Wojna o wpływy w koalicji rządzącej

Portal ustalił, że pełniącym obowiązki prezesa ma zostać Jerzy Kurella, dotychczasowy członek zarządu ds. korporacyjnych.

"Sprawa ma związek z wtorkową (26.11) decyzją rządu w sprawie całej grupy lotniczej. Jak poinformował premier Donald Tusk, na wniosek ministra aktywów państwowych podjęta została decyzja o przeniesieniu Polskiej Grupy Lotniczej do Ministerstwa Infrastruktury" - czytamy w money.pl

Portal informuje, że oficjalnym powodem odwołania prezesa Fijoła miało być podjęcie dalszych kroków w kierunku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Przeniesienie spółki do resortu infrastruktury jest związane z konsolidacją projektów transportowych w kontekście CPK - słyszymy w resorcie aktywów państwowych -cytuje money.pl.

Według jednego z rozmówców portalu wskazuje, że "to jest wojna Polski 2050, bo tam są ich ludzie - konkretnie od Bartmińskiego i Hołowni. To ludzie Hołowni odwołali prezesa LOT na sam koniec, gdy stracili władztwo nad tym" - cytuje money.pl.

Jak dodaje " to takie "ostatnie tchnienie" Bartmińskiego, to on bardzo chciał go odwołać, bo prezes nie chciał z nim współpracować - przekonuje jeden z rządowych rozmówców".

Z kolei przedstawicieli Polski 2050, z którym rozmawia money.pl przekonuje, że "w MAP zebrała się klika PO-PSL i zaczęła rozdawać spółki między siebie, a naszych ludzi wypycha poza te spółki. Zakładam, że to zemsta za procedowanie, pomimo sprzeciwu Platformy i ludowców, naszej ustawy o odpartyjnieniu państwowych spółek" - przekonuje rozmówca portalu.

money.pl przypomina jednocześnie, że Fijoł został prezesem PLL LOT w czerwcu ubiegłego roku. Zastąpił na tym stanowisku Rafała Milczarskiego, którego odwołano w grudniu 2022 r. Fijoł związany jest z PLL LOT od stycznia 2016 r. - najpierw jako pełnomocnik zarządu ds. handlowych, a od marca 2017 r. jako członek zarządu ds. handlowych.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.