Nowy zarząd PPL LOT. Decyzja Rady nadzorczej spółki

Nowy zarząd PLL LOT

"Przed nami czas dużych wyzwań. Musimy spełnić finansowe i operacyjne warunki przyznanej nam w pandemii pomocy publicznej oraz zapewnić spółce powrót na ścieżkę rozwoju, którą trzy lata temu przerwał globalny kryzys branży lotniczej. Wierzę, że suma doświadczeń, kompetencji i ambicji menedżerów tworzących zarząd PLL LOT to umożliwi" – powiedział, cytowany w komunikacie spółki, prezes PLL LOT Michał Fijoł.

"Konkurs mający na celu wyłonienie członków zarządu PLL LOT zakończył się wyborem Doroty Dmuchowskiej na członka zarządu ds. operacyjnych, Katarzyny Piskorz na członka zarządu ds. korporacyjnych i Pawła Urbaniaka na członka zarządu ds. finansowo-ekonomicznych.

Dorota Dmuchowska z lotnictwem związana jest od 1995 roku. Pełniła różne funkcje w obszarze operacyjnym, a w 2007 r. objęła stanowisko szefowej biura personelu pokładowego. Następnie powierzono jej stanowisko członka zarządu spółki LOT Crew, które sprawowała przez osiem lat. W 2021 r. objęła również stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych Polskiej Akademii Lotniczej.

Katarzyna Piskorz jest członkiem zarządu PLL LOT ds. korporacyjnych od 2019 r. Wcześniej sprawowała funkcje korporacyjne w podmiotach z branży ubezpieczeniowej oraz realizujących projekty inwestycyjne w ramach Grupy PFR. Przez 15 lat była związana z Grupą PZU, gdzie m. in. kierowała biurem pełniącym rolę centrum kompetencyjnego w zakresie funkcji korporacyjnych.

Paweł Urbaniak przed przejściem do branży lotniczej zdobył uznanie, jako członek zarządu i dyrektor ds. finansowych w wiodących podmiotach prywatnych. Sprawował te funkcje m.in. w notowanych na GPW Gino Rossi SA czy Wittchen SA. W 2020 r. dołączył do LS Airport Services, pierwotnie w roli dyrektora do spraw finansowych, a następnie prezesa zarządu.

