CRIVIT i Maffashion łączą siły w drugiej kolekcji, stawiając na komfort i styl dla kobiet w każdej sytuacji.

Nowa linia oferuje odzież sportową i codzienną, z nowoczesnymi krojami i funkcjonalnymi detalami, takimi jak kombinezony i legginsy push-up.

Kolekcja zawiera również praktyczne akcesoria, takie jak butelki na wodę i torby sportowe.

Wygoda i styl

Druga odsłona CRIVIT x Maffashion w Lidlu to kontynuacja idei łączenia komfortu i modowego charakteru. Linia powstała z myślą o kobietach, które w każdej sytuacji chcą czuć się swobodnie i wyglądać stylowo – od aktywności fizycznej, przez miejskie tempo, po chwile relaksu.

Dla Julii Kuczyńskiej, znanej jako Maffashion, moda jest formą codziennej autoprezentacji. – "Tworząc tę kolekcję z Lidl Polska, myślałam o kobietach takich jak ja – które chcą się czuć komfortowo w każdej sytuacji. Na szczęście nie musimy wybierać między stylem a wygodą. Możemy mieć jedno i drugie" – podkreśla influencerka.

Nowoczesne kroje i funkcjonalne detale

Nowa linia to połączenie wygody, jakościowych materiałów i krojów dopasowanych do sylwetki. W kolekcji znalazły się m.in.:

* kombinezon damski (34,99 zł) z szybkoschnącej tkaniny, z efektownym wycięciem na plecach,

* legginsy z wysokim stanem (34,99 zł) i efektem push-up,

* krótkie kurtki bomberki (49,99 zł) w trendowym fasonie,

* biustonosz sportowy (34,99 zł) z wyjmowanymi wkładkami,

* skarpetki z bawełny zrównoważonej (13,98 zł/zestaw).

– "Wszystko tworzy idealną całość, jeśli chodzi o fasony oraz kolorystykę. Twistem w kolekcji jest oryginalny panterkowy print oraz jeden z moich ulubionych elementów, czyli czarny kombinezon. Dopasowany, pięknie podkreślający sylwetkę. Ja go uwielbiam! "– dodaje Maffashion.

Akcesoria, które ułatwiają aktywny dzień

W ofercie pojawią się także praktyczne dodatki – butelki na wodę 1 l (24,99 zł) z podpisem influencerki oraz torby sportowe (49,99 zł), które pomieszczą wszystko, co potrzebne na trening, weekendowy wyjazd czy dzień w biegu.

Premiera w sierpniu

Druga odsłona CRIVIT x Maffashion trafi do sklepów stacjonarnych Lidl i na lidl.pl od 21 sierpnia 2025 r. (online od godz. 8:00).

