- CRIVIT i Maffashion łączą siły w drugiej kolekcji, stawiając na komfort i styl dla kobiet w każdej sytuacji.
- Nowa linia oferuje odzież sportową i codzienną, z nowoczesnymi krojami i funkcjonalnymi detalami, takimi jak kombinezony i legginsy push-up.
- Kolekcja zawiera również praktyczne akcesoria, takie jak butelki na wodę i torby sportowe.
Wygoda i styl
Druga odsłona CRIVIT x Maffashion w Lidlu to kontynuacja idei łączenia komfortu i modowego charakteru. Linia powstała z myślą o kobietach, które w każdej sytuacji chcą czuć się swobodnie i wyglądać stylowo – od aktywności fizycznej, przez miejskie tempo, po chwile relaksu.
Dla Julii Kuczyńskiej, znanej jako Maffashion, moda jest formą codziennej autoprezentacji. – "Tworząc tę kolekcję z Lidl Polska, myślałam o kobietach takich jak ja – które chcą się czuć komfortowo w każdej sytuacji. Na szczęście nie musimy wybierać między stylem a wygodą. Możemy mieć jedno i drugie" – podkreśla influencerka.
Nowoczesne kroje i funkcjonalne detale
Nowa linia to połączenie wygody, jakościowych materiałów i krojów dopasowanych do sylwetki. W kolekcji znalazły się m.in.:
* kombinezon damski (34,99 zł) z szybkoschnącej tkaniny, z efektownym wycięciem na plecach,
* legginsy z wysokim stanem (34,99 zł) i efektem push-up,
* krótkie kurtki bomberki (49,99 zł) w trendowym fasonie,
* biustonosz sportowy (34,99 zł) z wyjmowanymi wkładkami,
* skarpetki z bawełny zrównoważonej (13,98 zł/zestaw).
– "Wszystko tworzy idealną całość, jeśli chodzi o fasony oraz kolorystykę. Twistem w kolekcji jest oryginalny panterkowy print oraz jeden z moich ulubionych elementów, czyli czarny kombinezon. Dopasowany, pięknie podkreślający sylwetkę. Ja go uwielbiam! "– dodaje Maffashion.
Akcesoria, które ułatwiają aktywny dzień
W ofercie pojawią się także praktyczne dodatki – butelki na wodę 1 l (24,99 zł) z podpisem influencerki oraz torby sportowe (49,99 zł), które pomieszczą wszystko, co potrzebne na trening, weekendowy wyjazd czy dzień w biegu.
Premiera w sierpniu
Druga odsłona CRIVIT x Maffashion trafi do sklepów stacjonarnych Lidl i na lidl.pl od 21 sierpnia 2025 r. (online od godz. 8:00).
