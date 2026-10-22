Złoty Laur Super Biznesu 2026 nagrodził wybitne osobistości, w tym prof. Leszka Balcerowicza (Osobowość 35-lecia) oraz prezesa Orlenu Ireneusza Fąfarę, za ich wkład w rozwój Polski.

Uwięziony dziennikarz Andrzej Poczobut został Osobowością Roku, a nagrodę wręczył białoruski noblista Aleś Bialacki, podkreślając znaczenie wolności.

Galę uświetniła obecność setek znakomitych gości, m.in. prezydent elekt Białorusi Swiatłany Cichanouskiej i licznych przedstawicieli polskiego rządu.

Wśród laureatów znalazły się również kluczowe firmy i instytucje, takie jak Strabag, Swixx Biopharma i Bank Gospodarstwa Krajowego, wyróżnione za wpływ na gospodarkę.

Wieczór pełen głębokich wzruszeń i ważnych słów

- Trzy lata temu pan Aleś był naszym bohaterem. Z powodów oczywistych, tej nagrody osobiście nie mógł odebrać. Ja przy tej okazji dostałam taką specjalną koszulkę, którą mam do dzisiaj. Pokażę państwu tą koszulkę. I powiem tak, że cholernie się cieszę, że ten napis jest już jest już nieaktualny. Ten “In Prison” (w więzieniu - red.) jest już nieaktualny - podkreślał na scenie pomysłodawca biznesowych wyróżnień i zastępca redaktora naczelnego “Super Expressu” Hubert Biskupski.

W tym roku białoruski bohater narodowy sam wręczał statuetkę Andrzejowi Poczobutowi i wspominał, że “były dni, kiedy zastanawiałem się, czy kiedykolwiek będę w stanie stanąć na wolności”.

- Bywały dni, kiedy przyszłość wyglądała gorzej niż otaczające mnie mury. Ale nigdy nie straciłem wiary w jedną prostą prawdę: każdy człowiek rodzi się z równą wewnętrzną wolnością i prawami, a żadna dyktatura, żadne więzienie ani żadna władza nie mogą mu odebrać wewnętrznej wolności, i każdy naród, w tym białoruski, ma prawo do wolności, tożsamości i niepodległości - dodawał Bialacki.

Na uroczystej XIII gali Złoty Laur "Super Biznesu" wyróżniono wybitne osoby i firmy mające wpływ na świat polityki, biznes, nauki, kultury i sportu. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. prof. Leszek Balcerowicz oraz reprezentanci Orlen S.A. Tytuł Osobowości Roku przyznano Andrzejowi Poczobutowi, więźniowi politycznemu reżimu Łukaszenki.

Kto otrzymał Złoty Laur "Super Biznesu" 2026?

LISTA NAGRODZONYCH:

Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz

Osobowość Roku – Andrzej Poczobut

Kultura i Biznes - Strabag Sp. z o.o, Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag sp. z o.o.

Medycyna i Biznes - Swixx Biopharma SP. Z O.O., Michał Opuchlik, Dyrektor Generalny Swixx Biopharma

Transformacja Energetyczna - Orlen S.A., Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen S.A.

Biznes i Innowacje - Bank Gospodarstwa Krajowego, Mirosław Czekaj, prezes zarządu BGK

Ambasador Polski - Władimir Semirunnij, łyżwiarz, medalista zimowych igrzysk olimpijskich 2026

Instytucja 35-lecia Związek Banków Polskich, Agnieszka Wachnicka, wiceprezes ZBP

Złoty Laur 2026

Wyjątkowi goście i przedstawiciele rządu na gali

Uroczystość przyciągnęła setki znakomitych gości ze świata polityki, dyplomacji i biznesu. Wśród nich znalazła się prezydent elekt Białorusi Swiatłana Cichanouska oraz liczni przedstawiciele rządu Donalda Tuska. W kuluarach można było spotkać ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna, ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego oraz ministra nauki Marcina Kulaska.

Obecni byli także wiceministrowie kluczowych resortów, w tym wiceminister rodziny Małgorzata Baranowska, wiceminister energii Konrad Wojnarowski oraz wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. Silną reprezentację miały również korpus dyplomatyczny – z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem na czele – oraz samorządy, reprezentowane m.in. przez wojewodę mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Gospodarzami wieczoru było kierownictwo Grupy ZPR, w tym założyciel Zbigniew Benbenek, przewodnicząca rady nadzorczej Agata Benbenek oraz prezeska Time SA Ewa Rosiewicz. Spotkanie pokazało, że polski biznes potrafi skutecznie łączyć siły z nauką, sportem i walką o podstawowe wartości ludzkie.