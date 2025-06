Spis treści

Dlaczego o tym piszemy?

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki opowiedział się za rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych jeszcze w tym roku. W wywiadzie dla portalu Interia ekonomista przedstawił konkretny harmonogram działań, który jego zdaniem powinna przyjąć RPP.

Obniżki już od lipca

"Wydaje mi się, że jako odpowiedzialni za politykę pieniężną powinniśmy być stanowczy, odważni, ale ostrożni. Ostrożni w takim sensie, żeby rozpocząć cykl obniżania, ale zacząć od 25 punktów bazowych. Być może już w lipcu, jeśli nie w lipcu, to na pewno we wrześniu" - powiedział Kotecki.

Członek RPP podkreślił, że pierwsza obniżka powinna wynieść 25 punktów bazowych, co świadczy o ostrożnym podejściu do luzowania polityki monetarnej. Taki ruch oznaczałby rozpoczęcie nowego cyklu po okresie utrzymywania stóp na wysokim poziomie.

Plan na najbliższe lata

Kotecki przedstawił również długoterminową wizję polityki monetarnej. "I pewnie jeszcze drugi raz powtórzyć, to znaczy, że do końca roku jest miejsce na dodatkowe 50 punktów bazowych" - dodał ekonomista, wskazując na możliwość dwóch obniżek po 25 punktów bazowych każda do końca 2025 roku.

Plany sięgają również 2026 roku. "Pewnie powinniśmy kontynuować to luzowanie także w przyszłym roku. Ja widzę przestrzeń na kolejne 100 punktów bazowych także w 2026 roku. Ale małymi kroczkami, żeby zachować ostrożność" - wyjaśnił Kotecki.

Strategia małych kroków

Kluczowym elementem propozycji Koteckiego jest podejście oparte na stopniowych zmianach. Ekonomista wielokrotnie podkreślał znaczenie ostrożności w prowadzeniu polityki monetarnej, co ma znaleźć odzwierciedlenie w stopniowych obniżkach stóp procentowych.

Zgodnie z przedstawioną przez niego wizją, łączna skala obniżek mogłaby wynieść 150 punktów bazowych w ciągu najbliższych dwóch lat - 50 pb do końca 2025 roku i kolejne 100 pb w 2026 roku.

Stanowisko Koteckiego może mieć istotne znaczenie dla przyszłych decyzji RPP, choć ostateczne rozstrzygnięcia zapadną podczas kolejnych posiedzeń Rady. Ekonomiści będą uważnie obserwować rozwój sytuacji makroekonomicznej i jej wpływ na decyzje dotyczące stóp procentowych.

Kluczowe kwestie

Pierwsza obniżka stóp procentowych możliwa już w lipcu lub wrześniu 2025 roku

Kotecki proponuje stopniowe obniżki po 25 punktów bazowych dla zachowania ostrożności

Do końca 2025 roku przewidywane są dwie obniżki łącznie o 50 punktów bazowych

W 2026 roku możliwe dalsze luzowanie polityki monetarnej o 100 punktów bazowych

Strategia małych kroków ma zapewnić odpowiedzialną i bezpieczną politykę pieniężną

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.