Nowe ceny paliw na czwartek. Benzyna w dół, ale diesel znów drożeje

Tyle zapłacimy za paliwo w czwartek 22 października

Minister energii Miłosz Motyka opublikował nowe obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw w ramach programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Stawki będą obowiązywać w czwartek na stacjach w całej Polsce. Zgodnie z nowymi limitami litr benzyny Pb95 będzie kosztował maksymalnie 6,63 zł, a benzyny Pb98 – 7,37 zł. W przypadku oleju napędowego cena nie może przekroczyć 8,02 zł za litr.

To oznacza niewielkie zmiany w porównaniu ze środą. Wówczas maksymalna cena benzyny Pb95 wynosiła 6,70 zł za litr, a benzyny Pb98 – 7,43 zł. Kierowcy tankujący popularną „dziewięćdziesiątkę piątkę” zaoszczędzą więc 7 groszy na każdym litrze. W przypadku benzyny Pb98 obniżka wyniesie 6 groszy.

Diesel znów drożeje

Nie wszyscy kierowcy będą jednak zadowoleni. Właściciele samochodów z silnikiem Diesla muszą przygotować się na podwyżkę. W środę maksymalna cena oleju napędowego wynosiła 7,98 zł za litr, a w czwartek wzrośnie do 8,02 zł. To o 4 grosze więcej na każdym litrze.

Przy tankowaniu 50 litrów benzyny Pb95 różnica wyniesie 3,50 zł na korzyść kierowcy. Z kolei przy takiej samej ilości diesla trzeba będzie zapłacić o 2 zł więcej. To niewielkie kwoty, ale przy regularnym tankowaniu każda zmiana cen ma znaczenie dla domowego budżetu.

CPN ma działać do końca roku

Program Ceny Paliwa Niżej ma obecnie obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku. Jego celem jest ograniczenie kosztów tankowania dzięki obniżonemu VAT i akcyzie oraz ustalaniu maksymalnych cen na stacjach.

Obecna odsłona programu została uruchomiona po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Z wpływów z tego podatku ma być częściowo finansowana pomoc dla kierowców.

Ten etap programu ma kosztować około 5 mld zł. Minister energii Miłosz Motyka informował jednak, że w tegorocznym budżecie zabezpieczono łącznie 10 mld zł na pakiety osłonowe umożliwiające obniżanie cen paliw.

Czy obniżki zostaną z nami w 2027 roku?

Kierowcy liczą na to, że tańsze tankowanie potrwa dłużej, ale rząd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia programu na 2027 roku. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że odpowiedź powinna pojawić się w grudniu.

– Myślę, że to kwestia grudnia – przekazał szef resortu.

Jak wyjaśniał, decyzja będzie zależała przede wszystkim od sytuacji na rynku ropy i paliw. Jedno jest jednak pewne: obniżony VAT i akcyza mają obowiązywać do końca 2026 roku. Według Domańskiego ich koszt zostanie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków największych koncernów paliwowych.

Program CPN wprowadzono po raz pierwszy pod koniec marca, gdy ceny ropy wzrosły w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Pierwsza odsłona obejmowała czasowe obniżenie VAT i akcyzy oraz ustalanie maksymalnych cen paliw przez ministra energii. Tansze tankowanie obowiązywało do końca czerwca. Druga edycja, już bez obniżki akcyzy, trwała od 17 do 31 sierpnia.

Na razie kierowcy mogą więc korzystać z obowiązujących limitów do końca roku. To, czy ulga zostanie utrzymana także w 2027 roku, rozstrzygnie się w grudniu.

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