Obowiązkowe badanie alkomatem na pokładzie samolotu? Szykują się nowe przepisy

Badanie alkomatem na pokładzie samolotu? Zmiany w prawie lotniczym

Jak wynika z projektu zmian w Prawie Lotniczym, upoważnieni pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz inne wskazane osoby będą mogły żądać od członków personelu lotniczego oraz personelu pokładowego badania na obecność alkoholu, lub innych środków psychoaktywnych. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone więcej niż 0,1 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, wyznaczone osoby będą mogły żądać przeprowadzenia badania przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Ponadto w projekt zaostrza kary za niestosowanie się do przepisów na lotnisku i niewykonywanie poleceń dowódcy statku powietrznego w związku z porządkiem na pokładzie. Kary będą wynosić od 500 zł do 5000 zł.

Zmiany w przepisach planów generalnych lotnisk użytku publicznego

W nowelizacji przewidziano również nowe przepisy dotyczące planu generalnego lotniska użytku publicznego. Jak wynika z propozycji plan generalny ma określać teren lotniska, strefy lotniska mające znaczenie la jego funkcjonowania, powierzchnie ograniczające przeszkody, a także obszar ograniczonego użytkowania, jeżeli został utworzony.

Plan generalny będzie jak dotychczas konsultowany z objętymi nim gminami, a także z morządem województwa, głównymi użytkownikami lotniska oraz z zarządcami infrastruktury drogowej i kolejowej o ile w planie generalnym przewidziano ograniczenia związane z powiązaniem lotniska z istniejącą lub przewidywaną infrastrukturą drogową lub kolejową.

Po konsultacjach, tak jak do tej pory plan generalny lotniska będzie podlegał zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Później będzie uzgodniony z z Ministrem Oborny Narodowej i ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, a na finalnym etapie przestawiany do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Autor: