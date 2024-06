Od 1 lipca zaskoczenie w restauracjach. Zmiana wymuszona przez Brukselę

Przed emeryturą możesz skorzystać z tego świadczenia. To nawet 1800 zł miesięcznie

- Mamy całą masę punktów gastronomicznych, których właściciele dopiero co oswoili się z obowiązkiem pobierania opłat za opakowania, a już od lipca muszą wdrożyć nowy i oferować klientom możliwość zakupu posiłku lub napoju w opakowaniu wielokrotnego użytku. Do tego dochodzą kwestie sprawozdawcze i podatkowe - wszystkie te opłaty wraz z opłatą przeznaczaną na uprzątanie terenów publicznych należy najpóźniej do marca przyszłego roku wnieść na konto Marszałka Województwa. Wielu producentów przekąsek może jeszcze nie wiedzieć, że paczki i owijki, w których sprzedają swoje produkty także podlegają ewidencji oraz opłatom – zwraca uwagę cytowana przez portalspozywczy.pl Magdalena Dziczek, przedstawicielka zarządu Związku Pracodawców EKO-PAK.

Powyższa wypowiedź podkreśla, że punkty gastronomiczne muszą się dostosować nie tylko od strony organizacyjnej. Źródłem trudności mogą być również obowiązki związane z księgowością. Nowe rozwiązania wdrażane są etapami, co może w niektórych przypadkach pogłębić chaos.

Nie tylko opakowania plastikowe w restauracjach, również plastikowe butelki objęte zmianami

Jeśli rząd nie zdecyduje się na odłożenie w czasie systemu kaucyjnego, to już od 1 stycznia 2025 r. sklepy doliczą kaucję za produkty w butelkach lub puszkach.

"Aktualnie trwa analiza zgłoszonych propozycji, podejmowane są decyzje o przyjęciu albo odrzuceniu poszczególnych uwag, a zmiany nanoszone są na projekt ustawy. Projekt ustawy, który zostanie przekazany do kolejnego etapu procesu legislacyjnego, będzie odzwierciedlał efekt tych konsultacji" - przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań.

Unijna rewolucja przeciw plastikowym opakowaniom jest wdrażana w szybkim tempie, kolejne etapy przed nami. Projekt ustawy ws. systemu kaucyjnego prawdopodobnie zostanie przyjęty przez rząd w lipcu.

