Kurier zabierze butelki i puszki

Nowa usługa jest dostępna od 1 października dla klientów internetowego supermarketu Delio. Podczas składania zamówienia na stronie delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Jush można wybrać opcję zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym.

Puste plastikowe butelki i puszki wystarczy przekazać kurierowi, który przywiezie zakupy. Nie trzeba więc organizować osobnej wyprawy do sklepu ani szukać automatu do zwrotu opakowań. Obowiązują jednak limity. Podczas jednej dostawy można oddać maksymalnie cztery worki, a każdy z nich może mieć pojemność do 60 litrów.

Pieniądze trafią prosto na konto

Dla klientów ważny jest również sposób wypłaty kaucji. W ramach nowej usługi nie trzeba otrzymywać bonu ani wydawać odzyskanych pieniędzy podczas kolejnych zakupów. Zwrot trafia bezpośrednio na konto bankowe. Numer rachunku należy podać przy korzystaniu z usługi. System zapamiętuje dane na potrzeby kolejnych zwrotów, ale klient może je później zmienić lub usunąć.

Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. W Warszawie pieniądze mają wrócić na konto w ciągu maksymalnie trzech dni. W Krakowie, Wrocławiu i Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej czas oczekiwania może wynieść do 10 dni. Jest też możliwość przekazania odzyskanej kwoty na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która wspiera dzieci i młodzież.

Nie wszyscy skorzystają z nowej opcji

Na razie usługa obejmuje Warszawę, Kraków, Wrocław oraz obszar Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Mieszkańcy pozostałych regionów muszą jeszcze poczekać na ewentualne rozszerzenie rozwiązania.

Za obsługę zwrotów odpowiada Reselekt z Grupy Eneris, a zaplecze technologiczne zapewnia EcoAction, producent recyklomatów. Firmy rozważają już kolejne udogodnienia. W przyszłości kurierzy mogliby odbierać również papierowe torby, w których dostarczane są zakupy.

System kaucyjny będzie wygodniejszy?

Nowa opcja może być szczególnie przydatna dla osób, które regularnie robią zakupy przez internet i nie chcą osobno nosić ciężkich worków z butelkami do sklepu. Zwrot opakowań można połączyć z dostawą, a pieniądze odzyskać bez konieczności wykorzystywania ich na kolejne zakupy.

Na razie rozwiązanie ma ograniczony zasięg, ale pokazuje, że firmy szukają sposobów na uproszczenie systemu kaucyjnego. Jeśli usługa się sprawdzi, niewykluczone, że w przyszłości skorzystają z niej mieszkańcy kolejnych miast.

WARZECHA UDOWADNIA, ŻE BUTELKOMATY I KAUCJE TO BZDURA!