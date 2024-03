Odważny ruch Mentzena! Znany polityk może zyskać miliony złotych

Tusk spotka się z rolnikami. "Będę miał coś ważnego do powiedzenia"

Jaka jest cena za akcję?

Jak czytamy w portalu, "oferta obejmie sprzedaż od 150 tys. do 350 tys. akcji, obecnie kapitał dzieli się na 1 mln walorów, więc po debiucie spółki inwestorzy mniejszościowi będą mieć co najmniej 15 proc. (to minimalny poziom wymagany regulacjami), a maksymalnie 35 proc. Oferowane będą tylko istniejące akcje, nie przewidziano emisji".

Wstępnie przedział cen, po którym zapisy będą składane przez inwestorów, ustalono na 32-36 zł. To oznacza kapitalizację spółki, czyli wycenę rynkową wszystkich walorów, na 32-36 mln zł.- wylicza Business Insider. Według portalu w najbardziej optymistycznym scenariuszu spółka może pozyskać z ich sprzedaży 12,6 mln zł brutto.

"Najgorszy wariant — poza całkowitym fiaskiem, czyli brakiem uplasowania co najmniej 150 tys. walorów — oznaczałby pozyskanie 4,8 mln zł brutto (sprzedaż 150 tys. akcji po 32 zł)"- czytamy w portalu.

Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów przewidziano w terminie 18-28 marca. Przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej nastąpi do 5 kwietnia.

