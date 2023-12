Mentzen ma bitcoiny warte blisko 5 mln zł. To tylko część majątku lidera Konfederacji

Poseł ma imponujące oszczędności

Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym Mentzen zgromadził 702 tys. zł oszczędności, 15 tys. euro oraz 1,5 tys. dolarów i do tego 33 bitcoiny za zawrotną kwotę 4,8 mln zł, ponad to posiada liczne papiery wartościowe. Jak wymienia w oświadczeniu jest to: 7,5 tys. akcji Mirbudu (firmy działającej na rynku budowlanym) o wartości około 58 tys. zł oraz 1450 akcji Pure Biologics (firmy tworzącej leki biologiczne). Mentzen ma 1092 udziały w Mentzen Holding - o wartości 4 mln zł. Holding jest właścicielem np. browaru. Poseł wycenia całość udziałów w Kancelarii Mentzen SKA - firmie, którą prowadzi na 35 mln zł. W 2022 roku w tym miejscu - jak deklaruje - zarobił 180 tys. zł.

Nowy poseł ma też 50 udziałów w kolejnej firmie sygnowanej własnym nazwiskiem - Mentzen i Kapica (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Ten składnik majątku warty jest 2,5 tys. zł.

W skład majątku Mentzena wchodzi również dom o powierzchni 370 metrów kwadratowych, który wycenia na 3,5 mln zł (dom jest wspólny - w posiadaniu z żoną). Drugi dom o powierzchni 125 metrów kwadratowych, który wycenia na 875 tys. zł i mieszkanie za 750 tys. zł. Lokal ma powierzchnię 107 metrów kwadratowych. Całość uzupełnia prywatne miejsce parkingowe za 40 tys. zł. Do tego w rubryce majątek ruchomy wpisał drogie meble. Są to m.in: stół za 12 tys. zł, regały odpowiednio za 17 tys. i 22 tys. zł, kanapa za 18,4 tys. zł oraz zabudowa kuchenna za 120 tys. zł. Pozostałe meble i sprzęt elektroniczny w domach Mentzen wycenił na 200 tys. zł.

Z oświadczenia majątkowego wynika, że poseł Konfederacji jeździ Mercedesem Coupe Klasy E z 2022 roku o wartości 300 tys. zł oraz Volvo XC 90 z 2022 roku za 340 tys., zł. Są to samochody służbowe.

Spory majątek ale i spore długi

W oświadczeniu poseł wykazał, że sporo pieniędzy jest winny osobom fizycznym. Jedna pożyczka opiewa na 1,5 mln zł, druga to 2,2 mln zł. Do tego dochodzą dwie mniejsze: o wartości 60 tys. zł oraz 300 tys. zł. Jest też obarczony kredytem hipotecznym. W ING Bank Śląski ma do spłaty 961 378 tys. zł do spłaty, a w PKO BP 317 480 zł do spłaty.

