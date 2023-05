Majątek Grzegorza Schetyny. Oświadczenie majątkowe polityków 2023

Na stronie internetowej Sejmu pojawiły się nowe oświadczenia majątkowe posłów. Przyjrzeliśmy się pieniądzom ważnych polskich polityków. Jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie politycznej od prawie 20 lat jest Grzegorz Schetyna. B. przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie należy do najuboższych parlamentarzystów. Z oświadczenia majątkowego Schetyny wynika, że polityk pochodzący z Opola posiada aż pięć nieruchomości.

Najbardziej okazały nabytek to dom o powierzchni 240 m2, który wyceniony został na 1 200 000 złotych! Pozostałe 4 nieruchomości to niewielkie mieszkania o wartości od 350 tys. zł do 239 tys. zł. Wszystkie nieruchomości Schetyny to współwłasność małżeńska.

Ile zarabia Grzegorz Schetyna?

Współzałożyciel PO nie zasiada w radach nadzorczych spółek i nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównymi źródłami dochodu Schetyny jest praca w parlamencie i dochód z najmu. Jak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego Schetyny, w ostatnim roku zarobił: 150 919,68 zł (uposażenie poselskie), 45 679,92 zł (dieta poselska) i 98 150,00 zł z najmu nieruchomości. Sumując wpływy pieniężne na konto posła, średni miesięczny zarobek Schetyny przekracza 25 tys. zł!

Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym Grzegorza Schetyny z 2022 roku, w rubryce "Zasoby pieniężne" widniała suma 510 000 zł (w tym tytułem dziedziczenia spadku - spadek małżonki). Z kolei już w nowym oświadczeniu na koncie Schetyny pozostało "jedynie" 360 000 zł. Do tego trzeba doliczyć 4000 euro (ok. 18 000 zł).

Jakim samochodem jeździ Schetyna?

W garażu polityka stoi pojazd marki BMW. Schetyna nie wpisał modelu samochodu. Wiadomo jedynie, że auto jest z rocznika 2017. Widać, że polityk PO gustuje w niemieckich samochodach. Jeszcze w 2020 roku w stajni posła znajdowała się druga maszyna - również BMW (model nieznany) - rocznik 2008.

PEŁNĄ TREŚĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE GRZEGORZA SCHETYNY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SEJMU RP.

