Dymisja ministra Henryka Kowalczyka! Ogromny majątek polityka PiS

Bajońskie dochody ministra Kowalczyka

Były już minister ostatnie oświadczenie złożył w kwietniu ubiegłego roku. Otóż okazuje się, że 67 letni polityk, jest już na emeryturze, z której osiągnął dochód w wysokości 53 288,49 zł. To daje 4400 zł emerytury miesięcznie. Wynagrodzenie z KPRM 48 815, 04 podzielone na 12 miesięcy to kolejne 4 tys. Dieta parlametarna to 37 578, 05 zł, a z uposażenia poselskiego otrzymał w sumie 118 451,03 zł. Co daje miesięcznie odpowiednio 3131 zł i 9870 zł w sumie miesięcznie minister Kowalczyk zarabia 21 400 zł.

Spore oszczędności i majątek

Mając takie dochody, minister zgromadził 166 240 zł oszczędności. Posiada też oszczędności w obligacjach skarbowych o wartości 140 tys. zł. Jeśli chodzi o zaskórniaki w obcych walutach, Kowalczyk wpisał jedynie posiadanie 100 euro.

Z oświadczenia majątkowego tego urzędnika wynika również, że posiada 120 metrowy dom o wartości 320 tys. zł. działkę rolną i budowlaną 12 568 mkw., oraz działkę budowlaną z domem 1204 mkw., działkę rolna 0,99 ha, oraz następną działkę budowlaną 1464 mkw. Według ministra ten majątek wyceniany jest na 150 tys. zł. Wszystko jako wspólnota małżeńska.

Okazuje się też, że Kowalczyk sprzedał w 2021 r. dwie działki. Za 130 tys. zł sprzedał działkę o powierzchni 1216 mkw, a drugą o powierzchni 1269 mkw za 105 tys. zł.

Minister ceni japończyki

Kowalczyk posiada dwa samochody tj. toyoty corolle jedną z 2010 r., drugą 2020 r. wycenianą na 90 tys. zł. Tą 13 letnią wycenił na 15 tys. zł. Samochody również są wspólnotą małżeńską.

Kowalczyk nie zasiada w radach nadzorczych, ani nie zarządza żadnymi spółkami i fundacjami.