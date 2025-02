Zmuszą miliony Polaków do remontu domu? Ujawniono tajny dokument rządu

Jak przytacza portal z „Badanie świadomości emerytalnej i postaw wobec systemu emerytalnego – edycja 2024”, jakie na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych przeprowadziła dr hab. Katarzyna Sekścińska, dzisiejsi 40-50 latkowie nie mają świadomości, wiedzy i nie interesują się tym jaki dramat czeka ich na emeryturze. Co obrazuje wynik ww. badania.

– Dzisiejsi czterdziestolatkowie spodziewają się, że stopa zastąpienia ich przyszłych świadczeń emerytalnych wyniesie przeciętnie 72 proc., a więc trzy razy więcej niż wynikałoby to z prognoz ZUS – informuje bankier.pl, cytując opracowanie Izby. "Jakby tego było mało co piąty Polak w wieku 40-50 lat spodziewa się, że jego emerytura będzie wyższa niż ostatnia pensja" - czytamy dalej.

Z opracowania dr hab. Sekścińskiej, według bankier.pl wynika, że "aż 39% ankietowanych wyraziło przekonanie, że to państwo w „pełnym” (10%) lub „znaczącym” (29%) stopniu odpowiada za przyzwoity poziom emerytury. Dla równowagi, 10% ankietowanych odpowiedziało, że w „żadnym” stopniu nie liczą na państwo, a 20% jedynie w „niewielkim”. Najwięcej – bo 31% - uczestników badania odparło, że w „umiarkowanym” stopniu liczy na państwową emeryturę.

Bankier.pl wskazuje również na zapaść demograficzną w Polsce. "Jeśli nic się nie zmieni, to za dwie lub trzy dekady liczba emerytów będzie po prostu wyższa od liczby pracujących i niemożliwe będzie utrzymanie stopy zastąpienia na poziomie obecnych 55-60 proc. -czytamy.

Portal podkreśla, że "system sprowadza się do tego, że przez jakieś 40-45 lat oddajesz ZUS-owi mniej więcej 32% tego, co zarabiasz. A następnie przez jakieś 16 lat (w przypadku mężczyzn) lub 24 lat (w przypadku kobiet) będziesz dostawał równowartość ok. 26-30% przeciętnej pensji".

Jak podsumowuje Bankier.pl, z ZUS-u będzie można liczyć co najwyżej na emeryturę minimalną na poziomie najprawdopodobniej niegwarantującym nawet minimum egzystencji. "Najwyższy czas przyjąć do wiadomości tą sytuację i wziąć sprawy we własne ręce, póki jeszcze nie jest za późno" - apeluje portal.