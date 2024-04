Opłaty za śmieci nie dla każdego. Kto nie musi płacić?

Kanał Zero

Opłaty za śmieci

Kto musi płacić za wywóz śmieci? Obowiązek ten reguluje ustawa i większość obywateli musi płacić za wywóz śmieci. Jednak są pewne grupy, które mogą być z tego obowiązku zwolnione. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że o możliwość zwolnienia z pełnych opłat za wywóz śmieci decyduje gmina. Może zatem zdarzyć się, że w danej miejscowości takich upustów czy zwolnień z obowiązku opłat po prostu nie będzie. Ale w większości przypadków takie uprzywilejowane grupy są i zaliczają się do nich m.in. seniorzy powyżej 65. roku życia, osoby o niskich dochodach (limit wynosi 1940 zł netto miesięcznie), osoby z niepełnosprawnością, osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, osoby, które nie pobierają dodatków mieszkaniowych.

Mechanizmy obniżenia opłat zależą również od gminy. Przykłady zebrał "Dziennik Gazeta Prawna". W Warszawie wprowadzono program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, które kwalifikują się do Karty Dużej Rodziny. W sytuacji trudnej finansowej miasto może pokryć nawet połowę opłaty za śmieci. Zaś w Białymstoku rodziny wielodzietne mogą skorzystać z 50 proc. zniżki miesięcznych stawek opłat. Ponadto z takiej samej zniżki mogą skorzystać osoby samotne, które są właścicielami mieszkania o powierzchni przekraczającej 40 metrów kwadratowych. Natomiast Kraków wprowadził zwolnienia z opłat za wywóz śmieci dla gospodarstw domowych posiadających Kartę Dużej Rodziny, a Katowice mają zniżkę 20 proc. na opłaty od rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Gdzie złożyć wniosek o zwolnienie z opłat za śmieci?

Co należy zrobić, aby skorzystać z upustów lub w ogóle ze zwolnienia z opłat za wywóz śmieci? Przede wszystkim zwolnienie z opłat nie następuje z urzędu. Aby skorzystać z takich możliwości oferujących przez gminę, należy złożyć prawidłowo wypełniony odpowiedni formularz. Można go pobrać ze strony internetowej swojej gminy lub zgłosić się bezpośrednio do biura obsługi klienta. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można następnie złożyć na kilka sposobów: osobiście w urzędzie gminy, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

