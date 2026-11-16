300 zł na szkolne zakupy. Czas ucieka

Rodzice mogą jeszcze skorzystać z programu Dobry Start i otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Pieniądze można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, komputera czy innego sprzętu potrzebnego do nauki. Jest jednak ważny termin. Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wnioski o świadczenie za obecny rok szkolny można składać tylko do 30 listopada 2026 roku.

To jednorazowe wsparcie, które przysługuje bez względu na wysokość zarobków rodziców. Oznacza to, że z 300 zł mogą skorzystać zarówno rodziny o niższych dochodach, jak i te, które zarabiają znacznie więcej.

Nie każde dziecko dostanie pieniądze

Świadczenie przysługuje na uczące się dzieci w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością granica wieku jest wyższa i wynosi 24 lata.

Są jednak wyjątki. Pieniądze z programu Dobry Start nie przysługują na dzieci uczęszczające do zerówek ani na studentów. ZUS stosuje przy tym zasadę liczenia wieku rocznikowo. Dzięki temu z dofinansowania mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, którzy ukończyli 20. lub 24. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Wniosek tylko przez internet

Rodzice nie muszą iść do urzędu ani stać w kolejce. Wniosek o 300 zł można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są cztery możliwości: aplikacja mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia.

Z programu mogą korzystać również cudzoziemcy mieszkający w Polsce razem z dziećmi. W przypadku obywateli państw spoza Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii, a także obywateli Ukrainy ze statusem UKR, co do zasady wymagane jest wykazanie aktywności zawodowej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Miliony dzieci otrzymują wsparcie

Program Dobry Start cieszy się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków dotyczących niemal 4,9 mln dzieci. Łączna wartość wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł.

Rodzice, którzy jeszcze nie skorzystali z programu, powinni pamiętać o zbliżającym się terminie. 30 listopada to ostatni dzień na złożenie wniosku o 300 zł na szkolną wyprawkę. Kto nie wyrobi się w wyznaczonym terminie, straci możliwość uzyskania świadczenia za ten rok szkolny.

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