Niebezpieczna bakteria w serkach górskich. Absolutnie nie wolno ich jeść

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-10-14 7:16

Główny Inspektorat Sanitarny, we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące serów regionalnych. Wykryto w nich bakterie Listeria monocytogenes, a spożycie skażonego produktu może prowadzić do listeriozy.

GIS ostrzega: groźne bakterie w serach z polskiej firmy

12 października 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny, we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, ogłosił publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności. Komunikat dotyczy wykrycia obecności bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii serów regionalnych, wyprodukowanych przez firmę Mlecz Ser Górskie Sp. z o. o. z Jabłonki. Badania urzędowe Inspekcji Weterynaryjnej potwierdziły obecność bakterii w pięciu z pięciu próbek wskazanej partii produktów.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem. Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes zawarte są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/listerioza pod hasłem „LISTERIOZA”.

Które sery zostały wycofane? Cała partia w obrocie!

Zagrożenie dotyczy konkretnej partii serów o numerze 261.2026/M. Powiatowy Lekarz Weterynaryjny w Nowym Targu, po otrzymaniu niezgodnego wyniku badań, wszczął postępowanie w zakładzie. Przeprowadzone dochodzenie wyjaśniające ustaliło, że cała partia 261.2026/M została sprzedana odbiorcy: HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa i została wprowadzona do obrotu. Producent nie posiada na stanie sera z tej partii.

Ostrzeżenie obejmuje następujące rodzaje serów regionalnych z partii 261.2026/M, z różnymi terminami przydatności do spożycia:

  • Ser regionalny Gałka Naturalna 250 g (termin przydatności do spożycia: 18.10.2026)
  • Ser regionalny Gałka z czosnkiem niedźwiedzim 250 g (termin przydatności do spożycia: 18.10.2026)
  • Ser regionalny Gałka z papryką 250 g (termin przydatności do spożycia: 18.10.2026)
  • Ser regionalny Gałka Wędzona 250 g (termin przydatności do spożycia: 07.11.2026)
  • Ser regionalny "Tabliczka" Wędzona 250 g (termin przydatności do spożycia: 07.11.2026)
  • Ser regionalny "Kukurydza" Wędzona 280 g (termin przydatności do spożycia: 07.11.2026)
  • Ser regionalny "Korbacz" Naturalny 1 kg (termin przydatności do spożycia: 18.10.2026)
  • Ser regionalny "Sietniok" Wędzony 180 g (termin przydatności do spożycia: 07.11.2026)

Działania podjęte przez służby i producenta

Po otrzymaniu informacji o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w produkcie: ser z mleka surowego Gałka Wędzona 250 g VAC, nr partii 261.2026/M, zakład Mlecz Ser Górskie uruchomił procedurę wycofania całej partii z rynku. Podjęto także działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia. Terminy przydatności produktów z partii 261.2026/M to 18.10.2026 i 07.11.2026. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują w tej sprawie z Inspekcją Weterynaryjną oraz monitorują proces wycofywania produktu ze sprzedaży detalicznej.

Zaleca się, aby nie spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Co musisz wiedzieć?

  • Producent: Mlecz Ser Górskie Sp. z o. o. ul. ks. Juliana Łyska 7A, 34-480 Jabłonka
  • Sprzedaż detaliczna: HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa, Beskidzka 84, 43-370 Szczyrk
  • Wykryte zagrożenie: Bakterie Listeria monocytogenes
  • Numer partii objętej wycofaniem: 261.2026/M
  • Terminy przydatności do spożycia: 18.10.2026 i 07.11.2026
  • Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać produktu. W przypadku objawów skontaktuj się z lekarzem.

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