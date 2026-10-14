Znalazł fragmenty szkła w wodzie gazowanej z uzdrowiska w Ciechocinku

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-10-14 10:16

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności, informując o możliwej obecności fragmentów szkła w jednej partii wody butelkowanej. Problem dotyczy produktu KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana, 330 ml, partia FS224/3, którą producent wycofuje ze sprzedaży po otrzymaniu skargi konsumenta.

Ostrzeżenie GIS: Możliwe fragmenty szkła w wodzie KRYSTYNKA
Autor: Stockah/ Shutterstock

Ostrzeżenie GIS: Możliwe fragmenty szkła w wodzie butelkowanej

Państwowa Inspekcja Sanitarna, w dniu 13 października 2026 roku, ogłosiła publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności. Komunikat wydano po tym, jak organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o skardze konsumenta, dotyczącej obecności fragmentu szkła w produkcie.

Mowa o KRYSTYNCE naturalnej wodzie mineralnej gazowanej, sprzedawanej w butelkach o pojemności 330 ml. Po otrzymaniu tej informacji i przeprowadzeniu wewnętrznej analizy, producent, działając na zasadzie ostrożności, rozpoczął wycofywanie kwestionowanej partii produktu z obrotu.

Działania producenta i nadzoru sanitarnego

Producent, Uzdrowisko Ciechocinek S.A., podjął decyzję o ostrożnościowym wycofaniu partii z obrotu. Podstawą podjętych działań było jednostkowe zgłoszenie konsumenckie dotyczące obecności fragmentów szkła w opakowaniu produktu. Pomimo incydentalnego charakteru zgłoszenia producent zastosował środki ostrożności obejmujące całą wskazaną partię.

Proces wycofania produktu z rynku jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co ma na celu zapewnienie skuteczności tych działań.

Zalecenia dla konsumentów

Państwowa Inspekcja Sanitarna jednoznacznie zaleca konsumentom, aby nie spożywali wskazanej w komunikacie partii produktu. Przed spożyciem należy zawsze sprawdzić numer partii oraz datę minimalnej trwałości produktu.

Co musisz wiedzieć?

  • Nazwa produktu: KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana, 330 ml
  • Numer partii: FS224/3
  • Najlepiej spożyć przed: 12/08/2027
  • Producent: Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Zakłady Produkcji Zdrojowej, Polska, ul. Solna 6, Ciechocinek 87-720
  • Zagrożenie: Możliwa obecność fragmentów szkła w produkcie.
  • Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Te produkty zostały wycofane ze sklepów

Biedronka: wycofane produkty na Halloween.
Galeria zdjęć 10
Krajobraz w szkle
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki