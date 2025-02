Paczki niespodzianki w Auchan! Co kupimy za grosze?

Nowe paczki niespodzianki w Auchan

Od pięciu lat użytkownicy aplikacji Too Good To Go mogą kupować w Auchan nadwyżki żywności w obniżonych cenach. Paczki niespodzianki zawierają jedzenie z krótkim terminem ważności, a akacja ma na celu niemarnowanie żywności. Kosztują od kilkunastu do około 50 zł za jedną paczkę, a zawierają mieszankę różnych produktów, owoce i warzywa, pieczywo czy gotowe dania. Teraz klienci mogą skorzystać z nowej oferty. W Auchan pojawiły się nowe tematyczne paczki zawierające produkty z następujących kategorii:

Paczka Niespodzianka: Nabiał

Paczka Niespodzianka:

Ryby i owoce morza

Paczka Niespodzianka: Słodycze

Paczka Niespodzianka: Jedzenie dla psa

Paczka Niespodzianka: Jedzenie dla kota

Z naszych badań wynika, że najbardziej zaangażowani użytkownicy Too Good To Go preferują ratowanie artykułów spożywczych z supermarketów. Nowe Paczki Niespodzianki w Auchan to odpowiedź na ich sprecyzowane potrzeby, by jeszcze skuteczniej ograniczać marnowanie jedzenia, a jednocześnie pomagać w lepszym planowaniu posiłków na podstawie przygotowanych tematycznie paczek – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Country Director Too Good To Go w Polsce i Czechach.

Jak zdobyć paczkę niespodziankę w Auchan?

* Pobierz aplikację Too Good To Go

* Wybierz jeden ze sklepów Auchan z usługą To Good To Go

* Zamów pełnowartościowe zestawy produktów w świetnej cenie

* Odbierz swoje zamówienie w oznaczonym punkcie w sklepie Auchan.

Dzięki aplikacji Too Good To Go klienci Auchan uratowali już ponad 1 mln Paczek Niespodzianek przed zmarnowaniem. Ratowanie jedzenia to korzyść nie tylko dla środowiska, ale także uniknięcie strat dla partnerów i oszczędność dla użytkowników – wartość produktów Auchan uratowanych przez aplikację wyniosła ponad 30 mln zł.

Autor: