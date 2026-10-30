Grażyna Czekalińska, dziennikarka „Super Biznesu”: Panie prezesie, co dzisiaj bardziej hamuje rozwój polskich przedsiębiorstw: brak kapitału czy obawy przed inwestowaniem w nowe technologie?

Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego: Myślę, że jest już taki czas, że tego kapitału jest coraz więcej. Między innymi dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który poprzez specjalne fundusze, takie jak Innovate, Innovate PL czy nasz fundusz Vinci, tworzy podstawy do finansowania rozwoju i ekspansji polskich przedsiębiorców.

Jest też dużo możliwości i linii kredytowych dla polskich przedsiębiorców, więc w coraz mniejszym stopniu problemem jest pozyskanie kapitału, a w coraz większym to, żeby wzbudzić w przedsiębiorcach chęć do inwestowania, wyjścia na nowe rynki i finansowania nowych technologii. To oczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem.

Miliardy na rozwój Polski. Gdzie trafi wsparcie BGK?

G.C.: BGK wygenerował w ubiegłym roku aż 484 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki. To rekordowa kwota. Które inwestycje finansowane przez bank mogą w najbliższych latach najbardziej zmienić życie Polaków?

M.C.: Jest kilka obszarów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach działalności własnej finansujemy między innymi polskie samorządy, infrastrukturę publiczną i mieszkaniową. Kolejne obszary, które bardzo wpłyną na budowanie odporności polskiego społeczeństwa, to środki, które uruchamiamy dzięki funduszom Unii Europejskiej i Krajowemu Planowi Odbudowy. Chodzi na przykład o wsparcie dla polskich przedsiębiorców, aby mogli rozwijać zdolności sektora pracującego na rzecz obronności.

Myślę też o środkach z programów unijnych, takich jak STEP, które pomagają Polsce budować potencjał obronny. Jest więc wiele sfer, na które oddziałuje Bank Gospodarstwa Krajowego – od biznesowych po te związane z odpornością państwa.

Od finansów Warszawy do miliardowych inwestycji

G.C.: Przez kilkanaście lat był pan skarbnikiem Warszawy, a dziś kieruje pan bankiem finansującym strategiczne przedsięwzięcia w całej Polsce. Co jest trudniejsze: pilnowanie finansów stolicy czy podejmowanie decyzji o wielomiliardowych inwestycjach, od których zależy przyszłość polskiej gospodarki?

M.C.: Pilnowanie finansów stolicy to bardzo ciekawe i odpowiedzialne zajęcie, a zarządzanie polskim bankiem rozwoju, piątym wśród europejskich banków rozwoju, to zadanie o trochę innym charakterze. Mam jednak wspaniały zespół pracowników, dzięki którym możliwe jest realizowanie tych wyzwań, wspieranie polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców i samorządów. Myślę więc, że działalność w banku jest w tej chwili tym ważnym miejscem, które kreuje rozwój Polski.

G.C.: Dziękuję za rozmowę.

M.C.: Dziękuję bardzo.