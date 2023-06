Pierwszy czarter z Radomia z bójką na pokładzie! Oni już nigdzie nie polecą

Inauguracyjny lot czarterowy zakończony bójką i interwencją służb

W sobotę 3 czerwca 2023 roku z lotniska Warszawa-Radom wystartowały loty czarterowe. Inauguracyjny rejs wykonał Boeing 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT. Klienci biura podróży Coral Travel odlecieli 3 czerwca do Antalyi w Turcji. Pasażerowie z całą pewnością zapamiętają go na długo. Jak informuje dziennikarz Wirtualnej Polski na pokładzie samolotu doszło do bójki.

Zgodnie z informacjami, które przekazała Anna Dermont, rzeczniczka prasowa PPL, jeden z pasażerów inauguracyjnego rejsu czarterowego został pobity w Turcji podczas opuszczania pokładu samolotu.

Pasażerowie zostali wpisani na "czarną listę"

"Pasażerowie, którzy podczas lotu nadużyli alkoholu i zachowywali się wulgarnie, zostali wpisani na tzw. czarną listę. Oznacza to, że naszymi liniami nie będą mogli udać się ani w podróż powrotną z Antalyi, ani w żadną inną w przyszłości" - poinformowało biuro prasowe PLL LOT w rozmowie z portalem money.pl.

"Służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w radomskim porcie – czyli Straż Ochrony Lotniska i Straż Graniczna – nie miały podstaw do interwencji przed wylotem samolotu, ponieważ pasażerowie zamieszani w zdarzenie na lotnisku zachowywali się spokojnie, reagowali na polecenia służb" - wyjaśniła Anna Dermont cytowana przez portal money.pl.

