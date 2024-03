Pilne! Wielka awaria Facebooka!

Wielka awaria Facebooka

We wtorek po godz. 16:00 doszło do awarii Facebooka. Wielu użytkowników wylogowało z ich kont i nie są w stanie zalogować się na nie z powrotem. Problemy są również z wysyłaniem wiadomości przez Messengera. Zgłoszenia pochodzą z Polski i różnych innych krajów - informuje Polsat News. Problemy z Facebookiem zgłaszają we wtorek mieszkańcy wielu miast w Polsce, w tym Warszawy, Krakowa, Lublina czy Gdańska - awaria jest więc ogólnokrajowa. Jak meldują użytkownicy na stronie Downdetector.pl, w ponad połowie przypadków kłopoty z korzystaniem z FB dotyczą aplikacji mobilnej, a w mniejszym stopniu z wersją platformy na komputery stacjonarne. Nie działają ponadto Instagram oraz Messenger - te aplikacje również należą do Facebooka.

Globalna awaria Facebooka i Instagrama.— Łukasz Bok (@LukaszBok) March 5, 2024

O ogólnoświatowej awarii serwisów meta piszą także użytkownicy platformy X — dawniej Twittera. Na razie firma Meta, właściciel Facebooka, nie wydała oświadczenia o przyczynach awarii ani porze, kiedy zostanie naprawiona.