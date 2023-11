i Autor: Radek Pietruszka/PAP; Shutterstock

PiS zapomniał o tym przed świętami! Polacy mają problem!

Tegoroczna Wigilia została objęta zakazem handlu, a przypadająca w tym dniu niedziela handlowa ma zostać przeniesiona na 10 grudnia - tak wynika z opublikowanego 9 listopada projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Jak dodano, tego dnia proponuje się ograniczenie handlu do godz. 14. "Kaczyński naprawdę bardzo nisko ocenia Polaków, jeżeli uważa, że takimi tanimi trikami pozyska ich przychylność" - twierdzi sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, cytuje portal RMF24. To nie pierwszy taki projekt ustawy, który rząd PiS wysyła do Sejmu mimo braku popracia.