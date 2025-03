Nawet 17 tys. zł na mieszkanie lub dojazdy do pracy. Kto może tyle dostać

Plan restrukturyzacyjny złożony w sądzie

PKP Cargotabor w restrukturyzacji złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie plan restrukturyzacyjny. Dokument ten ma na celu przywrócenie spółce rentowności i zdolności do regulowania zobowiązań.

- "PKP Cargotabor jest pierwszym podmiotem, który złożył swój plan restrukturyzacji i nakreślił w jaki sposób będzie budował fundament pod dalsze funkcjonowanie" - podkreśliła prezes spółki Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie PKP Cargo.

Prezes PKP Cargo nie ukrywa, że sytuacja w grupie jest trudna. Jej zdaniem, w ostatnich latach PKP Cargo straciło konkurencyjność i swoją pozycję na rynku. Mimo to, Wasilewska-Semail wyraża optymizm co do przyszłości: - "Wierzę, że skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji pozwoli na stworzenie konkurencyjnej firmy, która w najbliższych latach będzie z powodzeniem realizowała kontrakty i zdobywała udziały w rynku" - podkreśliła.

Kluczowy etap stabilizacji

Marcin Butryn, prezes PKP Cargotabor, również podkreśla wagę złożenia planu restrukturyzacyjnego. Uważa to za kluczowy etap w procesie stabilizacji spółki.

- "Wierzymy, że przyjęte rozwiązania pozwolą nam nie tylko dostosować strukturę operacyjną do wyzwań rynkowych, ale także stworzą solidne fundamenty pod przyszły rozwój. Naszym priorytetem jest zapewnienie długoterminowej rentowności oraz utrzymanie wysokiej jakości usług serwisowych dla klientów" - wskazał.

Założenia planu restrukturyzacyjnego

Plan restrukturyzacyjny PKP Cargotabor przewiduje wdrożenie środków mających na celu przywrócenie rentowności oraz zdolności do regulowania zobowiązań. Działania te obejmują zarówno kontynuację działalności, jak i ewentualną sprzedaż aktywów. Strategia kontynuacji działalnościZgodnie z komunikatem giełdowym, strategia kontynuacji działalności zakłada:

* Ograniczenie działalności do 12 sekcji napraw taboru kolejowego,

* Sprzedaż majątku uznanego za zbędny dla podstawowej działalności operacyjnej,

* Dywersyfikację źródeł przychodu PKP Cargotabor poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług oraz ich adresatów.

PKP Cargotabor to przedsiębiorstwo usługowe działające w branży utrzymania taboru kolejowego. Zostało powołane w celu świadczenia usług utrzymaniowo-naprawczych taboru kolejowego dla podmiotów z Grupy PKP Cargo w restrukturyzacji. PKP Cargo jest właścicielem 100 proc. udziałów w spółce PKP Cargotabor.

