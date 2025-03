Wstępna zgoda Komisji Europejskiej na dopłaty dla górnictwa

- (…) złożyliśmy jesienią zupełnie nowy wniosek notyfikacyjny o zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną do tzw. dopłaty do redukcji wydobycia węgla (…) Jesteśmy w stałym kontakcie z komisarz ds. konkurencji Teresą Riberą. Mamy jej zapewnienia, że wniosek będzie przeprocedowany do końca tego roku. Liczymy, że Komisja zgodzi się na ten wniosek w wersji, jaką przedstawiliśmy (…) wniosek z podanymi kwotami jest przedmiotem prac Komisji Europejskiej i dlatego na razie jest utajniony – ujawnia minister przemysłu w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Ile węgla wydobywa się w Polsce obecnie? Dane za 2024 rok

W ubiegłym roku polskie kopalnie wydobyły prawie 44 mln ton węgla kamiennego, o 4,3 mln ton mniej niż w 2023 r. - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprzedaż wyniosła 42,5 mln ton, o 3,7 mln ton mniej rok do roku.

W samym grudniu 2024 r. wydobycie było minimalnie niższe niż w listopadzie: 3,852 mln ton w grudniu, wobec 3,893 mln ton w listopadzie. Wzrosła sprzedaż: 4,216 mln ton w grudniu, przy 4,001 mln ton w listopadzie. Dzięki temu spadł poziom kopalnianych zwałów: miesiąc do miesiąca z 5,743 mln ton do 5,360 mln ton.

W całym 2023 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 4,5 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż krajowego surowca była mniejsza rdr o ok. 6,2 mln ton. Wydobycie w 2023 r. spadło do 48,3 mln ton, a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 46,2 mln ton.

Zasoby węgla w Polsce, które realnie można wydobyć, szacuje się na kilkaset milionów ton. Złoża niemożliwe do wydobycia przy użyciu obecnych technologii są znacznie większe, rzędu kilkudziesięciu miliardów ton.

Ostatnia Barbórka KWK Makoszowy czyli ostatnie świętowanie w historii święta górnictwa. Kopalnia jest w stanie likwidacji. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL: Moda i styl życia w czasach Polski Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak nazywały się popularne buty zimowe, które niemal każdy miał w szafie w PRL-u? Relaksy Kowbojki Baleriny Następne pytanie