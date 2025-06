Rząd Tuska planuje rewolucje w urzędach. To będzie trzęsienie ziemi. Właśnie ujawnili szczegóły

Zgodnie z harmonogramem, rząd ma czas do 15 czerwca, aby przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które będą obowiązywać w 2026 roku. Obecnie minimalna płaca w Polsce wynosi 4666 zł brutto.

Po przedstawieniu propozycji, przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają 30 dni na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli uda im się osiągnąć porozumienie, ustalona kwota minimalnego wynagrodzenia zostanie ogłoszona w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów – najpóźniej do 15 września.

Co jednak, jeśli RDS nie dojdzie do konsensusu? W takim przypadku rząd sam ustali minimalne wynagrodzenie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które również musi zostać ogłoszone do 15 września w Dzienniku Ustaw.

Ministerstwa w sporze o kwotę

Propozycje dotyczące podwyżki płacy minimalnej w 2026 roku już teraz budzą emocje. Swoje stanowisko przedstawiło m.in. Ministerstwo Finansów, które proponuje wzrost minimalnego wynagrodzenia do 4806 zł brutto. Z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opowiada się za bardziej znaczącą podwyżką, celując w kwotę powyżej 5000 zł brutto.

Związki zawodowe również nie pozostają bierne w tej dyskusji. NSZZ "Solidarność", OPZZ i FZZ we wspólnym stanowisku zaproponowały, aby przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło nie mniej niż 5015 zł brutto. Oznacza to wzrost o 7,48 proc., czyli o 349 zł.

Strona społeczna argumentuje, że wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 9,05 proc., a wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – nie mniej niż 12 proc.

Pracodawcy stawiają na ostrożność

Pracodawcy podchodzą do kwestii podwyżki płacy minimalnej z większą ostrożnością. Uważają, że wzrost płacy minimalnej w 2026 roku powinien opierać się na wskaźniku wynikającym z obecnie obowiązującej ustawy, czyli nie przekroczyć 50 zł.

Pracodawcy proponują również, aby od 2027 roku płaca minimalna była ustalana na podstawie zmienionych przepisów prawa, jako 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Stanowisko to zostało podpisane przez: Business Centre Club, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polskie Towarzystwo Gospodarcze oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Co mówi ustawa?

Warto przypomnieć, że ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Dodatkowo, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

