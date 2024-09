Polacy dopłacają rocznie 5 mld zł do emerytur górników!

A to nie koniec

Pieniądze to nie wszystko

Wyższy wiek emerytalny dla kobiet

Wiek emerytalny kobiet w Polsce trzeba jak najszybciej zwiększyć. Jak pisze portal mycompanypolska - według ekspertów może to nastąpić już w 2025 roku. Jest to konieczne dla wzmocnienia systemu emerytalnego. Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn być może zostanie ogłoszone już w przyszłym roku lub zostanie oficjalnie ogłoszone na rok 2026. Możliwe, że już po wyborach prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. Wiek emerytalny dla mężczyzn nie zmieni się, nadal będzie wynosił 65 lat.

Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, w rozmowie z naszą redakcją podkreślał, że "wprowadzając w 1999 roku reformę systemu emerytalnego zmieniliśmy model wyliczania świadczeń. Mamy zatem system oparty o zdefiniowane świadczenie. Wprowadzając ten model zakładano, że będziemy jednak mieli wyższy wskaźnik dzietności, niż obecnie (wtedy wynosił ponad 1,4, a dzisiaj to tylko 1,16).". Niski wskaźnik dzietności już powoduje problemy z tzw. zastępowalnością pokoleń (coraz więcej emerytów, a coraz mniej osób w wieku produkcyjnym), a wszystko wskazuje na to, że sytuacja będzie się tylko pogarszać. To może wymusić zmiany w systemie emerytalnym - być może właśnie w obszarze wieku emerytalnego kobiet.

Obecnie kobiety mają prawo do emerytury po ukończeniu 60. roku życia, a mężczyźni - 65 lat. W 2013 ówczesny rząd Tuska wprowadził zmiany. Wiek emerytalny miał być stopniowo podnoszony i zrównany, by docelowo wynosić 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. W 2017 roku, gdy władzę objął PiS wiek emerytalny obniżył. Warto zauważyć, że poza Rumunią, Polska ma najniższy wiek emerytalny dla kobiet w całej Europie.

Dłuższa praca to wyższa emerytura

Zachętą do dłuższej pracy jest zwiększenie otrzymywanej w przyszłości emerytury. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy więcej środków ze składek na naszym koncie emerytalnym, a gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę krótsza jest prognozowana średnia naszego życia. Kontynuowanie pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego może zwiększyć świadczenie wypłacane przez ZUS nawet 15 proc. w każdy kolejny rok pracy. Wyższą emeryturę może przynieść również planowane ozusowanie umów cywilnoprawnych. Takie umowy nie tylko liczyłyby się do stażu pracy, ale również odprowadzano by z nich składki na emeryturę.

Kto ma prawo do emerytury minimalnej?

Od 1 marca 2024 r. emerytura minimalna wynosi 1780,96 zł brutto, z kolei przeciętna emerytura w Polsce to obecnie 3 479 zł brutto. Prawo do emerytury minimalnej zyskują osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) i udowodniły wymagany staż pracy, to jest 20-letni okres ubezpieczenia w przypadku kobiety i 25-letni w przypadku mężczyzny. Przy czym okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego.

