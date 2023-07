i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS, SHUTTERSTOCK

Świadczenia socjalne

Podwyżka 500 plus do 800 plus opóźniona przez Senat? "To nie jest pilna ustawa"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, zapytany dlaczego izba na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu nie zajmie się nowelą ustawy przewidującą podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 zł odparł, że "ta ustawa nie jest pilna, więc będzie rozpatrzona prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Senatu". Czy wypłata 800 plus zostanie opóźniona?