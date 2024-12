13. i 14. emerytura ograniczona! 800 plus do likwidacji. Premier Balcerowicz żąda reformy

Podwyżki emerytur. Jaka waloryzacja emerytur w 2025 roku?

Świadczenia emerytalne podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. To średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Podwyżka ma zrekompensować rencistom i emerytom wzrost cen. Z części prognoz wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur w 2025 roku ma wynieść 5,82 proc. - pisze biznes.interia.pl. To dużo mniej niż w 2024 roku, (12,12 proc.). Zaplanowany przez rząd w budżecie państwa wskaźnik waloryzacji wynosi 5,52 proc.

Z kolei według obliczeń przeprowadzonych dla redakcji biznesowej tvn24.pl przez Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomistę Federacji Przedsiębiorców Polskich, waloryzacja świadczeń może wynieść 5,83 proc. Ostateczne wskaźniki poznamy w lutym 2025.

Jeśli przyjmiemy waloryzacji na poziomie 5,83 proc., wysokość emerytur wyniesie:

minimalna emerytura wzrośnie z 1781 zł brutto do ok. 1884,83 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 103,87 zł brutto miesięcznie

emerytura 2500 zł brutto wzrośnie do 2 645,81 zł brutto - wzrost o 115,69 zł brutto miesięcznie;

emerytura 3500 zł brutto wzrośnie do 3 704,13 zł brutto - podwyżka o 204,13 zł brutto miesięcznie;

emerytura 6000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 6349,93 zł brutto - wzrost o 349,93 zł brutto miesięcznie;

emerytura 8500 zł brutto: może wzrosnąć do 8995,74 zł brutto, czyli o 495,74 zł brutto miesięcznie

Będzie druga waloryzacja?

Zgodnie z planami rządu, druga waloryzacja rent i emerytur, zostanie wprowadzona we wrześniu, jeśli w I połowie roku inflacja przekroczy 5 proc. Na rok 2025 prognozy jej nie przewidują, m.in. ze względu na ograniczone zasoby budżetowe - pisze biznes.interia.pl

Renta wdowia. Nowe świadczenie już od lipca

Od lipca 2025 roku wdowy i wdowcy mogą liczyć na wypłatę renty wdowiej, czyli połączenia świadczeń emerytalnych i rent rodzinnych. Wnioski będzie można składać już od 1 stycznia 2025. Świadczenie będzie wypłacane w dwóch wariantach:

pobieranie 100 proc. swojej emerytury i dodatkowo 15 proc. renty rodzinnej lub,

pobieranie 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. swojej emerytury.

Wyższe świadczenie dla stulatków

Od 2025 roku zwiększy się także świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat. Po waloryzacji na poziomie 5,83 proc. kwota ta może wzrosnąć z obecnych 6 246,13 zł brutto do około 6 592,69 zł brutto. Zmiany ujednolicą wysokość świadczenia dla wszystkich stulatków, niezależnie od roku ich urodzenia, oraz wprowadzą coroczną waloryzację.