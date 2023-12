Pół tony kiełbasy ze zwierząt leśnych dla ojca Rydzyka. "Skromny dar" od Lasów Państwowych

gfgfsgfsgsf

Wydarzenie z okazji 32. rocznicy powstania Radia Maryja odbyło się w hali Arena Toruń. Na miejscu oprócz w osób związanych z radiem, oraz wiernych byli także politycy PiS, m.in. Zbigniew Ziobro, Antoni Macierewicz i Przemysław Czarnek. Pojawili się także przedstawiciele państwowej instytucji - Lasów Państwowych, którzy wręczyli "skromny dar" Tadeuszowi Rydzykowi.

- Pół tony kiełbasy: z jelenia, z dzika z daniela. I pragnę zaznaczyć, dla tych którzy będą pisali, że to jest z naszej prywatnej kieszeni. Młodych ludzi, pracujących w lasach państwowych i nie tylko. To była zrzutka - mówił kapelan Lasów Państwowych.

Jak później wyjaśniał, to 5000 porcji po 100 dekagramów, czyli 5 ton, a nie półtony, więc jest pewna nieścisłość w tym co mówił kapelan Lasów Państwowych. Jak później dodał "to jest dla całej rodziny Radia Maryja, to jest taki skromny dar".

Tadeusz Rydzyk skwitował to słowami "I powiem jedno, że nie musieliśmy płacić za to".

Mięso z lasów od LP dla Ojca Rydzyka! Pół tony mięsa ze zwierząt leśnych ofiarowali leśnicy. Impreza odbyła się w sobotę 2 grudnia, a dary przekazał kapelan LP i "młodzi pracownicy" Lasów Państwowych.O. Rydzyk podkreślił, że nie zapłacił i dopytywał jak dużo tego mięsa jest! pic.twitter.com/VwkJt53tAD— Nasze Lasy (@Nasze_Lasy) December 4, 2023

