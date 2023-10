Za rządów PiS Rydzyk dostał miliony na swoje inwestycje. Na co wydano publiczne pieniądze?

Tusk wypłaci zaległe 800 plus? To ekstra 2100 zł na jedno dziecko

Miliony z publicznej kasy na muzeum budowane przez o. Rydzyka

Najdroższą inwestycją Tadeusza Rydzyka było stworzenie Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Toruniu, które miało zostać otwarte na zakończenie kampanii wyborczej. Ostatecznie inauguracja odbyła się w czwartek 19 października 2023. Inwestycja dostała aż 218,3 mln dofinansowania z budżetu!

Sama budowa muzeum miała pochłonąć 70 mln zł, ale cena wzrosła do 152,5 mln zł. Do tego organizacja wystawy stałej w muzeum miała kosztować 65 mln zł. Co więcej, zgodnie z podpisaną umową realizowanie zadań związanych z działaniem muzeum ma być finansowane z budżetu państwa. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej dotacji, jakie dostał "ojciec dyrektor".

Tadeusz Rydzyk dostał od rządu przynajmniej 380 mln zł

Jak wymienia Wirtualna Polska, Tadeusz Rydzyk otrzymał także 73,1 mln na budowę geotermii; 31 mln na Telewizję Trwam; 29,85 mln na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; 11,8 mln na Park Pamięci Narodowej przy muzeum; 6,2 mln na budowę Kaplicy Pamięci w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i 7,1 mln na Centrum Ochrony Praw Chrześcijan.

Wydatki na wyżej wymienione inwestycje mogą być wyższe, gdyż są one wspierane przez spółki, których udziałowcem jest państwo i państwowe fundacje, które w większości przypadków nie ujawniają ile wydają na te cele. Podobnie jak podmioty związane z Rydzykiem zasłaniające się tym, że nie są to informacje publiczne. WP podaje ponadto, że 380 mln zostało przeznaczone do połowy 2023 roku, tym samym w ostatnim miesiącach do o. Rydzyka mogło popłynąć jeszcze więcej pieniędzy.

Pieniądze pochodziły głównie z Ministerstwa Kultury na którego czele stał Piotr Gliński - resort przeznaczył na inwestycje Rydzyka aż 218 mln. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z "ojcem dyrektorem" umowy na ponad 74 mln zł. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości choć nie finansowało budowli, to na projekty szkoleniowe i akcje informacyjno-społeczne "dało" Rydzykowi 27 mln. Kancelaria premiera przeznaczyła zaś ponad 15,4 mln zł.

