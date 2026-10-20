Polacy już planują wakacje na 2027 rok

Jeszcze nie wszyscy zdążyli zapomnieć o tegorocznym urlopie, a część Polaków już planuje kolejny. Rezerwacje wyjazdów z dużym wyprzedzeniem, określane jako first minute, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Z danych przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez przedstawicieli branży wynika, że klienci chcą wcześniej zapewnić sobie wymarzony kierunek, hotel i termin.

Internetowe biuro podróży eSky.pl poinformowało, że do połowy października liczba rezerwacji na lato 2027 roku była aż trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To wyraźny sygnał, że planowanie urlopu z kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem zyskuje na popularności.

Egipt, Hiszpania i Grecja na celowniku

Gdzie Polacy chcą wypoczywać w przyszłym roku? Wśród zagranicznych kierunków rezerwowanych przez klientów eSky.pl prowadzi Egipt, który odpowiada za ponad 15 proc. rezerwacji. Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania z udziałem 14 proc., a na trzecim Grecja, na którą przypada 13 proc.

Zainteresowanie poszczególnymi krajami się zmienia. Rok wcześniej wśród najpopularniejszych kierunków wymieniano Hiszpanię, Włochy i Cypr. Teraz mocną pozycję zdobywa Egipt.

Z danych Wakacje.pl wynika natomiast, że ich klienci najchętniej rezerwują wyjazdy do Turcji, Egiptu i Grecji. Prawdziwy skok popularności notuje Majorka. Liczba rezerwacji na tę hiszpańską wyspę jest dwukrotnie większa niż przed rokiem.

Rodziny z dziećmi rezerwują jako pierwsze

Dużą część przyszłorocznych wyjazdów stanowią wakacje rodzinne. W eSky.pl podróże z dziećmi odpowiadają już za 66 proc. dokonanych rezerwacji. W Wakacje.pl co trzecia rezerwacja dotyczy wyjazdu z dziećmi.

Rodzice nie chcą zostawiać organizacji urlopu na ostatnią chwilę. Jak wskazuje Marzena Buczkowska-German z Wakacje.pl, podczas tegorocznego sezonu letniego najszybciej wyprzedawały się pokoje rodzinne oraz hotele oferujące atrakcje dla najmłodszych.

Wcześniejsza rezerwacja daje też większą szansę na znalezienie kilku pokoi obok siebie. To ważne dla rodzin, które chcą wyjechać razem z krewnymi lub znajomymi.

All-inclusive i wakacje nad Bałtykiem

Polacy szukają nie tylko zagranicznych kierunków. Dużym zainteresowaniem cieszą się także wakacje w kraju. Portal Travelist.pl odnotował do października około 50 proc. więcej rezerwacji na przyszłe lato niż rok wcześniej.

Około 60 proc. z nich dotyczy wypoczynku nad Bałtykiem, a 34 proc. – wyjazdów w góry. Z kolei wśród klientów eSky.pl popularne są wakacje all-inclusive, czyli z wyżywieniem i dodatkowymi usługami w cenie. Stanowią one 45 proc. dotychczasowych rezerwacji.

Ceny hoteli zachęcają do wcześniejszych decyzji

Co jeszcze skłania Polaków do planowania urlopu z wyprzedzeniem? Znaczenie mogą mieć ceny. Marek Świrkowicz z Travelist.pl zwraca uwagę, że średnia cena za noc w hotelu dla dwóch osób na przyszłe lato pozostaje na niemal niezmienionym poziomie. Nie zmieniły się też znacząco przeciętna długość pobytu i wartość rezerwacji.

W czasach, gdy w wielu dziedzinach życia ceny rosną, stabilne koszty noclegów mogą zachęcać do wcześniejszego zakupu. Dodatkowo rezerwacja z dużym wyprzedzeniem pozwala wybierać spośród większej liczby hoteli i terminów.

Wakacje 2027 już teraz przyciągają tłumy

Dane biur podróży pokazują, że Polacy coraz wcześniej myślą o letnim wypoczynku. W eSky.pl rezerwacji jest trzy razy więcej niż rok temu, Travelist.pl notuje wzrost o około 50 proc., a Wakacje.pl – o 22 proc.

Wszystko wskazuje na to, że wśród planujących urlop na przyszły rok szczególnie aktywne są rodziny. Chcą mieć pewność, że znajdą odpowiedni pokój, hotel z atrakcjami dla dzieci i dogodny termin. Kto czeka do ostatniej chwili, może mieć mniejszy wybór.

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