Polacy szturmują ZUS! Dostają do 4000 zł od ręki

Ogromne zainteresowanie świadczeniem wspierającym

W rozmowie z PAP sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Łukasz Krasoń mówił o "zatrzęsieniu wniosków" wpływających do Wojewódzkich Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Złożono ich już ponad 150 tys., a decyzję o poziomie potrzeby wsparcia otrzymało ponad 3 tys. zainteresowanych, z czego połowa z nich na poziomie 80 punktów i więcej. "Chciałbym wszystkich zainteresowanych uspokoić, liczba punktów, jakie otrzymują ludzie jest dużo wyższa niż się wielu obawiało" - mówi pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami.

Łukasz Krasoń zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych, w wyniku których zostanie przeprowadzona nowelizacja ustawy dot. świadczenia wspierającego. Ma to pomóc w sprawniejszym procesowaniu weryfikacji wniosków i wypłaty świadczeń. Wiceminister zaapelował także, by wnioski do WZON-ów składać elektronicznie, poprzez portal Emp@tia. W tej chwili sporym problemem jest wysoki odsetek wniosków papierowych, co wydłuża rozpatrywanie wniosków.

Świadczenie wspierające – na jakich zasadach wypłata?

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę jest brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek. Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie. Dokładnie temu służy kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, który - wypełniony - jest najważniejszym dokumentem dołączanym do wniosku składanego do WZON. Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto otrzyma świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami?

Świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby, które:

ukończyły 18 lat;

są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy;

mieszkają w Polsce;

otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Jak zaznacza ZUS, terminy umożliwiające złożenie wniosku o świadczenie wspierające do ZUS będą zależeć od liczby punktów w decyzji WZON (wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) oraz od tego, czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.

Kiedy wypłata świadczenia wspierającego?

ZUS przygotował harmonogram, zgodnie z którym można wnioskować o świadczenie wspierające:

osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,

osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,

osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

ZUS zaznacza, że osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Progi świadczenia wspierającego. Ile wyniesie?

Jak zapewnia ZUS, świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś wynosi ona 1780,96 zł), w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów

180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów,

120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów,

80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów,

60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów,

40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów

Świadczenie wspierające - kwota

Najniższa wysokość świadczenia zgodnie z progami i aktualną wysokością renty socjalnej wyniesie ok. 710 zł miesięcznie. Najwyższa to blisko 3920 zł. Od 1 1 marca 2024 r. renta socjalna wynosi 1780,96 zł miesięcznie brutto. To się może jednak niebawem zmienić. W Sejmie procedowany jest obecnie projekt ustawy zrównujący wysokość renty socjalnej z wysokością płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto. To natomiast oznaczałoby olbrzymie wzrosty świadczenia wspierającego, które mogłoby wynosić nawet 9460 zł.

