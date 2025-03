Pracodawca zmusza do przejścia na emeryturę? Określony wiek to jeszcze nie koniec

Stawki polis OC i AC w 2025 roku

Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podsumował miniony rok na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. Przypomnijmy, że ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, zaś AC, czyli tak zwane autocasco to ubezpieczenie dobrowolne od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

"Rzeczpospolita" wskazuje, że wedle danych UFG na koniec 2024 roku liczba aktywnych komunikacyjnych polis OC sięgnęła rekordowych 29,7 mln. Rok wcześniej było ich blisko 28,5 mln. Polis OC przybywa nieprzerwanie od lat. Od lat rośnie także liczba polis AC. Dziesięć lat temu, na koniec 2015 r., było ich nieco ponad 4,9 mln, podczas gdy na koniec zeszłego roku już prawie 7,8 mln.

Jak podaje dziennik, w 2024 roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,86 mln szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. To o ponad 114 tys. więcej niż w 2023 r. (wzrost o 6,5 proc. rok do roku). Szkód zgłoszonych z OC było przy tym w zeszłym roku ponad 1 mln, zaś z AC ok. 845 tys.

Wysoka wartość odszkodowań

Wzrost liczby szkód, a także coraz wyższe koszty ich likwidacji przełożyły się na znacznie wyższą wartość wypłaconych odszkodowań. Z ubezpieczeń OC z tytułu likwidacji szkód w mieniu ubezpieczyciele wypłacili w 2024 r. 9,34 mld zł (w 2023 r. ponad 8 mld zł), a z tytułu szkód osobowych – ok. 1,63 mld zł (rok wcześniej 1,39 mld zł). Jak zaznacza PAP, łącznie wypłaty z polis OC sięgnęły w zeszłym roku niemal 11 mld zł. To kwota o ponad 16 proc. wyższa niż rok wcześniej. Wartość odszkodowań z AC sięgnęła ponad 8,27 mld zł wobec 6,91 mld zł w 2023 r. Oznacza to wzrost rok do roku o ponad 19,6 proc.

Stawki na ubezpieczenie OC idą w górę. W lutym najwięcej za ubezpieczenie OC płacili już kierowcy z Gdańska (średnio 963 zł) i Wrocławia (922 zł). Rankomat.pl zwraca uwagę, że w żadnym innym mieście, nawet w Warszawie (855 zł), nie został przekroczony poziom 900 zł. Do grona miast z najwyższymi cenami OC po raz pierwszy dołączyła Łódź. Średnia cena wynosząca 864 zł daje jej trzecie miejsce. Na szczęście średnia cena OC w całej Polsce w lutym nieco spadła. Wyniosła 684 zł, czyli była o 9 zł niższa ni przed miesiącem. Niestety, wydaje się, że większe spadki są mało prawdopodobne.

