Tak się nie da żyć

– Mam niewiele ponad 1 tys. zł emerytury. Już teraz nie wykupuję wszystkich przepisanych mi leków, a leczę się na kilka chorób, i na każdą potrzebuję leków. Tych najbardziej niezbędnych. Mam zaległości w opłatach za czynsz. Zdarza mi się kupować żywność „na zeszyt” w zaprzyjaźnionym sklepie. Boję się, co może się stać, kiedy zachoruję…- mówi pani Jadwiga (71 l.). – Tak się nie da żyć.

Oszczędzanie na lekach może stanowić zagrożenie zdrowia i życia, co obserwują lekarze. – Kiedy usiłuję znaleźć przyczynę braku postępów w terapii u seniora, często słyszę, że nie wykupuje on leków, bo go nie stać – mówi dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. – To zazwyczaj pacjenci z wielochorobowością, u których przerwy w leczeniu są bardzo niebezpieczne.

Konieczna pomoc dla młodszych seniorów

W Polsce mamy ok. 3,5 mln osób po 75. roku życia. Oni mogą korzystać z wielu bezpłatnych leków, znajdujących się na liście 75+. Ale seniorzy, których nie stać na opłacanie rachunków czy wykup leków ze swojej niskiej emerytury lub renty, to grupa dużo większa, jest ich ok. 10 mln. I to oni, jak wynika z badań Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, najboleśniej odczuwają obecne czasy. W wielu krajach, np. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Estonii, prawo do bezpłatnych leków mają seniorzy po 60 czy 65. roku życia. Taka zmiana z pewnością poprawiłaby sytuację naszych seniorów. I byłaby to oszczędność dla całego systemu ochrony zdrowia, gdyż o wiele większe koszty generują potem hospitalizacje.

Tymczasem ponad 80 proc. seniorów nie wykupuje recept…

Sonda Czy brakuje ci pieniędzy na wykupienie leków? Tak. Co miesiąc zastanawiam się, co jest ważniejsze leki, czy jedzenie Czasem mi brakuje na jedzenie, gdy wykupię wszystkie leki. Nie. Nie mam z tym problemu.