Tak kształtuje się w Europie płaca minimalna

Wraz z początkiem 2025 roku płaca minimalna wzrosła z kwoty 4300 zł brutto do 4666 zł brutto (wzrost o 366 zł). To oznacza, że pracownik na umowie o pracę może liczyć na 3511 zł netto ("na rękę"), czyli miesięcznie 243,39 zł "na rękę" więcej niż w 2024 roku. W skali roku przełoży się to na zarobki wyższe o 2992,68 zł. To jednak nie spowodowało, e awansowaliśmy do czołówki europejskiej. Oto dane Eurostat. Jesteśmy w grupie przedostatniej z Rumunami, Węgrami.

1 lipca 2024 r. 22 z 27 krajów UE miało krajową płacę minimalną (w tym Cypr od 1 stycznia 2023 r.). Kraje UE bez krajowej płacy minimalnej to: Dania, Włochy, Austria, Finlandia i Szwecja.

Eurostat podaje, że na podstawie poziomu krajowej miesięcznej płacy minimalnej brutto obowiązującej 1 lipca 2024 r., wyrażonej w euro, kraje UE można podzielić na 3 różne grupy.

Grupa 1, z krajową płacą minimalną powyżej 1500 euro miesięcznie. Do tej grupy należą: Luksemburg, Irlandia, Holandia, Belgia, Niemcy i Francja. Ich krajowe płace minimalne wahały się od 1767 euro we Francji do 2571 euro w Luksemburgu.

Grupa 2, z krajową płacą minimalną powyżej 1000 euro i poniżej 1500 euro miesięcznie. Do tej grupy należą: Hiszpania i Słowenia. Ich krajowe płace minimalne wynosiły 1254 euro w Słowenii i 1323 euro w Hiszpanii.

Grupa 3, z krajową płacą minimalną równą lub niższą niż 1000 euro miesięcznie. Do tej grupy należą: Cypr, Polska, Grecja, Portugalia, Malta, Litwa, Chorwacja, Estonia, Czechy, Słowacja, Rumunia, Łotwa, Węgry i Bułgaria. Ich krajowe płace minimalne wahały się od 477 euro w Bułgarii do 1000 euro na Cyprze.

Stany Zjednoczone znalazłyby się w grupie 2 (1137 euro miesięcznie, na szczeblu federalnym).

Eurostat podaje, że średnia roczna stopa wzrostu między lipcem 2014 r. a lipcem 2024 r. była najwyższa w Rumunii (+13,7 proc.), a następnie na Litwie (+12,3 proc.), Bułgarii (+10,6 proc.), Polsce (+9,5 proc.) i Czechach (+9,3 proc.).

Najniższe średnie roczne stopy wzrostu wśród krajów UE odnotowano we Francji (+2,0 proc.), na Malcie (+2,6 proc.) i w Luksemburgu (+3,0 proc.).