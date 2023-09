i Autor: Art Service/Super Express; Piotr Lampkowski/Super Express

Zapowiedź programu

Populiści zgubią Polskę? Znany ekonomista o Tusku, Kaczyńskim i Mentzenie

W środę 27 września o godz. 13.00 kolejny odcinek programu "Pieniądze To Nie Wszystko". Transmisja live na: se.pl, kanale "Super Expressu" na You Tube oraz na Facebooku "Super Biznesu". Gościem programu jest Kazimierz Krupa, ekonomista, komentator gospodarczy. Oceni on obecną sytuacje gospodarczą Polski i skomentuje plany ekonomiczne i słowa polityków na temat inflacji, oszczędności, kredytów i rozwoju gospodarczego Polski.