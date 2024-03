Porównano jabłka z Lidla i Biedronki! W których jest więcej pestycydów?

Lidl vs Biedronka. Gdzie w jabłkach jest więcej pestycydów?

Od kilku tygodni trwa ostra walka na ceny między dwoma dyskontami: Lidlem i Biedronką, którą konsumenci mogą obserwować w działaniach marketingowych obu sklepów. Fundacja Pro-Test postanowiła sprawdzić jak dyskonty dbają o nie tylko o ceny, ale też o jakość produktów. Pierwszym zbadanym produktem są polskie jabłka odmiany ligol.

W akredytowanym laboratorium fundacja sprawdziła w nich zawartość aż 549 pestycydów. W jabłkach z Lidla było ponad dwa razy więcej różnych pestycydów niż w jabłkach z Biedronki. Dodatkowo każdego z wykrytych związków chemicznych w jabłkach kupionych w Lidlu było więcej – czasem nawet wielokrotnie – niż tych samych pestycydów w jabłkach, które kupiono w Biedronce. Warto podkreślić, że jabłka nawet z takimi ilościami pestycydów, jak te wykryte w teście, spełniają obowiązujące normy. Nie spełniałyby ich jednak, gdybyśmy mieli do czynienia z jabłkami ekologicznymi. Jak piszą autorzy raportu - mieszanka aż dziewięciu pestycydów w jabłkach z Lidla, to dużo. Zwykle w badaniach jabłek wykrywa się od około czterech do sześciu różnych substancji.

Co to są pestycydy?

Słowo „pestycydy” pochodzi od łacińskich słów: pestis – szkodnik, zaraza i cedeo – niszczyć. Pestycydy to grupy związków chemicznych stosowane do zwalczania szkodników i chorób roślin i zwierząt hodowlanych. Pozostałości pestycydów, mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, dlatego przepisy prawa określają najwyższe dopuszczalne poziomy każdej ze stosowanych substancji w produkcie końcowym. Niektórych, najbardziej toksycznych pestycydów prawo zakazuje, mimo że były one dopuszczone dawniej. Limity i dopuszczone środki ochrony roślin są stale aktualizowane, ponieważ naukowcy wciąż prowadzą badania nad ich wpływem na nasze zdrowie.

Jak szkodzą pestycydy?

Naukowcy dowiedli związek między ekspozycją na pestycydy a zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób, jak: nowotwory (m.in. jajnika, piersi, mózgu czy prostaty), zaburzenia neurologiczne (np. choroba Parkinsona i Alzheimera), choroby układu sercowo-naczyniowego, opóźnienia rozwojowe u dzieci, wpływ na zdolność reprodukcyjną i niepłodność zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, zaburzenia poznawcze na chorobach płuc kończąc. Grupami najbardziej narażonymi na działanie pestycydów są dzieci, kobiety w ciąży oraz karmiące, a także osoby starsze. Co ciekawe, jabłko to jeden z pierwszych owoców podawanych niemowlętom. Tymczasem z badań wynika, że jest też jednym z bardziej zanieczyszczonych owoców.

Pestycydy w jabłkach. Mamy odpowiedź Lidla

Rocznie przeprowadzamy ponad ok. 9 500 badań jakościowych produktów spożywczych w niezależnych, akredytowanych laboratoriach badawczych. Jakość produktów kontrolujemy na każdym etapie łańcucha dostaw. Współpracujemy tylko z zaufanymi dostawcami, którzy spełniają nasze wymagania jakościowe – wymagamy certyfikatów jakościowych, potwierdzających wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów – takich jak IFS na poziomie wyższym czy Global GAP. Prowadzimy pełną identyfikowalność łańcucha dostaw. W każdym pojedynczym badaniu analizujemy minimalnie 730 pestycydów, a w 2023 roku dla samych jabłek przeprowadziliśmy dobrowolnie ok. 870 badań. Poza tym od 2 lat prowadzimy monitoring ok. 200 substancji strategicznych.

Ze wszystkich ok. 870 badań jabłek przeprowadzonych dobrowolnie przez firmę Lidl w 2023 roku w przypadku 92% zawartość pestycydów nie przekraczała nawet 1/3 dopuszczalnych limitów prawnych, a 99,31% było zgodnych z limitami prawnymi.

W Lidl Polska zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a niekiedy przyjęte przez naszą firmę wewnętrzne wytyczne są jeszcze bardziej wymagające niż przepisy UE, np. w odniesieniu do kategorii owoców i warzyw, dopuszczamy pozostałości substancji czynnych w wysokości maksymalnie jednej trzeciej poziomu ustalonego przez UE – czyli o 2/3 mniej pozostałości pestycydów będzie w produktach Lidl Polska niż dopuszcza UE.

Wspólnie z naszymi dostawcami i producentami świeżych warzyw i owoców wypracowaliśmy ustalenia docelowe: zakładają one zrównoważoną redukcję stosowania środków ochrony roślin. W tym celu Lidl Polska opracował politykę zakupową dot. zrównoważonego zaopatrywania w świeże warzywa i owoce (Stanowisko dotyczące zrównoważonego zaopatrywania w świeże warzywa i owoce Lidl Polska - Gazetka Lidla), która jako pierwsza została wdrożona na polskim rynku. Polityka ta zakłada zawartości poziomów pozostałości pestycydów na maksymalnym poziomie 1/3 dopuszczalnych limitów prawnych. Dodatkowo maksymalnie akceptujemy zawartość 5 pozostałości pestycydów, gdzie prawnie liczba ta nie jest w ogóle limitowana.

Nawiązując do wspomnianych badań jabłek, chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie wykryte poziomy pozostałości pestycydów mieszczą się w limitach prawnych, a nawet nie przekraczają 1/3 dopuszczalnych limitów prawnych regulowanych przez Rozporządzenie (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ws. najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.

